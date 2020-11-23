محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان. ويجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضاَ، وفقا لسي ان ان:
التوت:
يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.
القهوة:
كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.
التفاح:
التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.
الشوكولاتة:
تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.
القرفة:
وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.
السبانخ:
مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.
زيت الزيتون:
قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.
السلمون:
مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.
الكركم:
الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.
عصير عنب كونكورد:
البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الكركم وزيت الزيتون..10 أطعمة لتعزيز قوة العقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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