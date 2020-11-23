بينها الكركم وزيت الزيتون..10 أطعمة لتعزيز قوة العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان. ويجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضاَ، وفقا لسي ان ان:

التوت:

يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.

القهوة:

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.

التفاح:

التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.

الشوكولاتة:

تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

القرفة:

وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.

السبانخ:

مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.

زيت الزيتون:

قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.

السلمون:

مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.

الكركم:

الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.

عصير عنب كونكورد:

البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.