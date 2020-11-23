أسباب حدوث الطلاق في سنوات الزواج الأولى: الحشيش والأفلام الإباحية

علاقات و مجتمع

على مدار السنوات القليلة الماضية، شهد المجتمع وقوع الكثير من حالات الطلاق بين العديد من الأزواج، وخاصة تحت عُمر الثلاثين، أي في السنوات الأولى من إتمام الزيجة، حيث طرح عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول السبب الأول حول وقوع مثل هذه الحالات.

وردًا على التساؤل خلف تعدد حالات الطلاق بين الأزواج مبكرًا، جاءت من بين التعليقات، "الرجالة مابقتش رجالة ودا يفسر انتشار ظاهرة الخلع، الست لو شايفة مودة ورحمة وسند وأمان هي اللي حتعمل المستحيل عشان ماتخسرش الراجل، حتعوز إيه من الدنيا تاني غير راجل يصونها"، "لما يحصل طلاق في بداية الزواج الفترة دي اسمها زي ماتشات الكورة، فترة جس النبض، بيئتين مختلفتين حتى لو تقاربوا وعادات مختلفة أيضا وأسلوب حياة مختلف في المأكل والمشرب وكل شيء"، "رأيي الشخصي من أسباب الطلاق المبكر هو الاختيار الخاطئ، أو التسرع في إتمام الزواج قبل دراسة الطرفين لبعض، وممكن كمان عدم التكافؤ الاجتماعي والبيئي بين الطرفين".

أسباب وقوع حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج

ومن جانبه، كشفت الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ"هن"، الأسباب خلف تعدد حالات الطلاق في الأعوام الأولى من الزواج، وهي:

- يطمح العديد من الشباب بتوقعات محددة في الزواج، وعند الدخول في الحياة الزوجية يصطدم بالواقع.

- عدم الإدراك والنضج الجيد للعديد من الرجال بالتزاماتهم الزوجية قبل المطالبة بواجباتهم.

- تعاطي فئة كبيرة من الشباب للحشيش أثناء أعوام الزواج الأولى، "رجالة كتيرة مش بتعتبر الحشيش حرام، والزوجة بتتفاجئ وبترفض الوضع، لأن الإدمان مرض صعب علاجه وبتنسحب في السنة الأولى، زمان الزوجة كانت بتحاول مع زوجها إنما دلوقتي بقا في وعي".

- انتشار حالات الخيانة الزوجية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

- مشاهدة بعض الرجال للأفلام الإباحية، ما يؤدي إلى انسحاب الزوجات.

- انحياز بعض الأسر لأولادهم، "في أهالي مش بيقولوا لأولادهم عيب حتى لو الغلط من عندهم".