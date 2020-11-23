أدمنت المخدرات وانفصلت عن زوجها بعد 8 أشهر زواج.. لقطات من حياة مايلي سايرس

علاقات و مجتمع

ممثلة ومغنية بوب وصلت إلى الشهرة كمراهقة محبوبة في المسلسل التليفزيوني "هانا مونتانا"، الذي تم عرضه على شبكة قنوات ديزني، وأخذت بسببه المركز الـ35 في قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير المئة، هي واحدة من أغنى المشاهير المراهقين في جيلها، جمعتها علاقة عاطفية انتهت بالزواج مع وليام هيمسورث، شقيق الممثل كريس هيمسورث، الذي اشتهر بتجسيده لدور البطل الخارق "ثور"، أحد أعضاء فريق "أفنجرز" الشهير، من مجلات "مارفل" الهزلية، هي المغنية الأمريكية مايلي سايرس.

ويتزامن اليوم 23 نوفمبر، يوم ميلاد المغنية والممثلة مايلي سايرس، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

حياة مايلي سايرس العاطفية

ارتبطت الفنانة مايلي سايرس بالمغني والممثل "نيك جوناس"، من يونيو 2006 حتى ديسمبر عام 2007، ثم ارتبطت بعارض الأزياء "جاستن غاستون" لمدة تسعة أشهر في عام 2009.

علاقتها بليام هيمسورث

والتقت مايلي سايرس ليام هيمسورث للمرة الأولى، خلال تصويرهما فيلم "The Last Song"، في العام 2010، وأعلنا خطبتهما بعد عامين، لكنهما انفصلا بعد مرور عام، ثم عادا إلى بعضهما مجددًا في العام 2015.

تزوج الثنائي في 23 ديسمبر عام 2018، ضمن حفل خاص في مدينة فرانكلين بولاية "تينيسي"، واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في احتفال عائلي، بداخل منزلهما، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وبعد 8 أشهر من الزواج، قالت مايلي سايرس بحسب مجلة "بيبول"، إنها تفضل الفتيات، لذا قررت الانفصال عن زوجها، وتم الانفصال بالاتفاق بينهما وليركز كل منهما على مسيرته الفنية.

تعاطيها الماريجوانا والخمر

خلال لقاء للممثلة الأمريكية مايلي سايرس، مع مجلة "بيلبورد"، قالت إنها ابتعدت عن تعاطي الماريجوانا وشرب الخمر وارتداء الملابس الفاضحة.

وأشارت مغنية البوب خلال حديثها، إلى أنها ستخرج بصورة جديدة، حتى يتعامل معها الجمهور بمزيد من الجدية، بعد أن وصفت بأنها إحدى الفتيات السيئات في عالم موسيقى البوب.

وقالت، "لم أدخن الماريجوانا منذ ثلاثة أسابيع وهي أطول فترة لي (بدونها)، أنا لا أتعاطى مخدرات.. أنا لا أشرب.. أنا نظيفة تمامًا في الوقت الحالي! لم يكن ذلك إلا شيئا أردت أن أفعله، أحب أن أتحدث مع من لا يتفقون معي في الرأي، لكن لا أعتقد أن بإمكاني فعل هذا بطريقة عنيفة".

وتابعت، "لا أعتقد أن هؤلاء الناس سيستمعون إلي، وأنا لا أرتدي سوى لصقات تغطي صدري، أليس كذلك؟".