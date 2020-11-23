زعم أن إحداهن استخدمت السحر ضده.. حكاية 3 نساء في حياة أحمد فلوكس

علاقات و مجتمع

برز اسم الفنان أحمد فلوكس، على الساحة خلال الأيام الماضية، عقب استضافته في برنامج"واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، الذي تحدث خلاله عن تعرضه للسحر، الذي زعم أنه كان سببًا في انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، وزواجه من سيدة لم يفصح عن هويتها بشكل صريح، ولكنها استطاعت أن تقلب حياته رأسًا على عقب.

وقال فلوكس خلال الحلقة، "الست اللي عملت لي السحر دي اتجوزتها للأسف، وكانت بعد هنا شيحة، كل حياتها أعمال وسحر، لكني لم أكن مدركا لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إلى الله تخلصت من السحر، لأني كنت بعيدا عن الله، هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا، أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".

ربط الجمهور بين تصريح الفنان خلال حديثه عن السيدة، بعلاقته الأخيرة مع ديالا مكي، التي سرعان ما انتهت بشكل سريع، خاصة بعدما أثارت التساؤلات بعد نشرها "استوري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تستعرض خلالها شعرها وجماله.

وتوجد العديد من النساء في حياة الفنان أحمد فلوكس ارتبط بهن، ترصدهن "هن" خلال السطور التالية.

رابيا الزوجة الأولى

"رابيا" هي زوجة فلوكس المغربية السابقة، وكانت من خارج الوسط الفني وتعمل كعارضة أزياء ورزق منها بابنه "سيف الدين"، انفصل عنها قبل سنوات، ثم عاد إليها خلال الفترة الأخيرة، بعدما فاجأ جمهوره، وبدأ يعيد نشر الصور التي تجمع بينهم ويتبادلان الغزل.

وفي وقت سابق، شارك الفنان متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة، وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في يوليو الماضي.

وعلق على الصورة، قائلًا: "أبي وإخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، أحبهم ودائمًا داعم لهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعد عنهم كل سوء".

كما نشر "فلوكس" صورة تجمعه بزوجته "رابيا" متغزلًا فيها، قائلًا: "القلب ليس مجرد عضلة ولكنّه عاصمة كلّ شيء جميل، الحبّ.. الدفء.. الوفاء.. الصدق.. الطيبة.. الاحتواء والاهتمام حين ينبض يضبط لك إيقاع الإحساس، يطمئنك يوجهك، يهديك لما هو مناسب".

وتابع خلال منشوره، "إنّ الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، إنّما إلى قلوبنا، والقلوب الطيبة، ستبقى طيبة رغم سواد هذا العالم، وما تزال هناك قلوب مليئة بالطيبة والتسامح".

الفنانة هنا شيحة

وصفته بـ"حب العمر والأمان" وكان يلقبها بـ"الحب ذاته"، اعتادا على نشر صورهما التي برهنت على علاقتهما العاطفية واللحظات الرومانسية التي جمعتهما.. كانت نظرات الفنانة هنا شيحة تفصح، قبل حديثها، عن قصة الحب التي جمعتها بالفنان أحمد فلوكس، التي انتهت بالزواج، وعقب مرور أشهر على الزواج بدأت شائعات الانفصال تحوم حولهما، وقبل مرور عام على "الزواج السعيد"، كان الطلاق مصيره.. لكن حياتهما قبل الطلاق كانت عبارة عن "ضحك ولعب وجد وحب".

"أستعد لتصوير دوري الجديد في مسلسل نصيبي وقسمتك.. وانفصلت فعليًا" تصريح خاص لـ"الوطن"، أكدت خلاله الفنانة هنا شيحة الأحاديث المتداولة حول انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، لتؤكد بالفعل طلاقهما.

وخلال لقائها ببرنامج "أنا وبنتي"، على فضائية "ON E"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، قالتإأن دورها فى المسلسل كان يجسد حبها لـ"فلوكس"، لكن أحبته بـ"جد"، لافتة إلى أن هناك مشهد كان سيتم تصويره فى السيارة، ورأت أنه يجب تصويره فى مكان التصوير، وكانا يرقصان.

وتابعت: "راح شدني، وأنا قلبي وقع فى رجلي، ومبسوطة إن اللحظات دى موجودة في الكاميرا".

من جانبه، أشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أنه عرض على الفنانة هنا شيحة الزواج، وبعد شهر ونصف من الحديث عن هذا الموضوع، قالت له: "أنا مش جاهزة"، لافتًا إلى أنها كانت متوترة.

ولم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار، إذ أعلن الثنائي الانفصال، وكشف "فلوكس"، كواليس ذلك خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس"، في مطلع مايو الماضي.

وقال "فلوكس": "هي اللي كانت عاوزه ده، كانت ست جميلة جدًا، ومن الناس اللي قابلتهم في حياتي ميتعوضوش، جميلة جدًا، وكانت بتحبني جدًا، وست بمليون راجل".

وأضاف: "أنا كراجل صعب جدًا، صعيدي أوي، وعصبي جدًا، وهي ميتفرطش فيها بسهولة، بس هي اللي طلبت، ومعترضتش خالص، ولحد ما أموت أي حاجة هتطلبها هعملها".

وخلال الأيام الماضية، وأثناء استضافته في برنامج"واحد من الناس"، كشف فلوكس عن الأسباب التي جعلته ينفصل عن شيحة، والتي ارجعها إلى السحر، إذ قال: "مكنتش بصدق في موضوع السحر، بتعمله كل يوم، أثر في حياتي في كل شيء، وأعتقد إنه كان سببا في طلاقي أنا وهنا شيحة"، بهذه العبارة سرد الفنان أحمد فلوكس كواليس تعرضه للسحر من قبل سيدة كانت تجمعه بها علاقة عاطفية، "كنت بحس بأشياء غريبة وإني مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكنت بكسب الكثير من المال، وبفتح شركات لكني لا أشعر بشيء".

قصة أحمد فلوكس وديالا مكي

"واحدة قمر كدا دخلت حياتي.. خلت للحياة حياة" هكذا وصف الفنان أحمد فلوكس، الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، في تعليق له، على الصورتين المنفصلتين اللتين نشرهما، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وهو ما اعتبره المتابعون إعلانا لارتباطهما عاطفيًا.

واعتبرت الصورة بمثابة الإعلان عن ارتباط الثنائي عاطفيًا خاصة بعدما أعاد "فلوكس" نشر تهنئة الإعلامية ريهام سعيد، لهما عبر حسابه على "إنستجرام"، كما أنه قبل أيام من نشر هذه الصورة، كان الجدل مثارًا حول علاقة أحمد فلوكس وديالا مكي، وذلك بسبب تبادلهما التعليقات العاطفية والتي حمل بعضها معنى الغيرة.

لم تكتب لهذة العلاقة الاستمرار إذ سرعان ما انفصل الثنائي عن بعضهما البعض، ليخرج فلوكس خلال برنامج"واحد من الناس"، يعلن زواجه من سيدة أخرى عقب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، ليخمن الجمهور أنه يقصد ديالا كونها كانت على علاقة عاطفية بها.