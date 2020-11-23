توقعات الأبراج اليوم 23-11-2020: نصيحة للحوت.. ويوم جيد للعذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

تجد نفسك تعمل في أكثر من اتجاه، ولكن يمكنك التوفيق بين أشياء كثيرة في وقت واحد.

برج الثور

ذاكرتك حادة للغاية اليوم، استغل ذلك حيث أن تحصيلك للمعلومات والوقائع سيكون أقوى بكثير من المعتاد.

برج الجوزاء

لا تجعل الأمور مع شريك حياتك أكثر تعقيدا، وكن متفائلا أكثر من ذلك.

برج السرطان

تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك، ابقى على المسار الصحيح وحافظ على تركيزك اليوم.

برج الاسد

تركيزك قوي اليوم ويمكنك معالجة القضايا بكفاءة، لكن حاول ألا تقضي الكثير من الوقت في مشكلة واحدة اليوم.

برج العذراء

حالتك المزاجية جيدة اليوم، لذا حاول الاتصال بشريكك ودعوته على العشاء للتشاور معه في أمر مهم.

برج الميزان

غموضك يجعلك مثير للاهتمام، وقليل ممن حولك يفهمونك، ولكن لا يهمك ليس من الضروري أن يعلم الجميع كل شيء عنك.

برج القوس

عليك المشاركة الحيوية مع أصدقائك، الذين يتطلعون على آخر التطورات في مجال الثقافة.

برج العقرب

استمع إلى أصدقائك، هم وحدهم من يستطيعون أن يخرجونك من هذه الحالة المزاجية السيئة التي تنتابك اليوم.

برج الجدي

من اليوم سيكون التواصل بينك وبين الاشخاص في مجال عملك أقوى بكثير من المعتاد.

برج الدلو

قد يكون هناك صراعا على منصب ما في عملك، وهو ما يزعجك ويجعلك تتمسك بوجهة نظرك أكثر، ولكن من المهم أن تكون أكثر هدوءا وتقبل وجهات النظر الأخرى.

برج الحوت

تقديم هدية إلى شريك حياتك سوف يعيد الرومانسية إلى حياتك مرة أخرى، ويزيل أي فتور في حياتك العاطفية.