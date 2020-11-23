"المطر كله خير".. 10 هدايا لـ"سيدة الترمس" خلال 72 ساعة

علاقات و مجتمع

صورتها بين أمطار الشتاء العاصف باحثةً عن "رزق حلال"، تسبب في فتح "أبواب الرزق" للسيدة نعمات عبدالحميد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" و"سيدة الترمس"، وتحقيق كافة أمنياتها وأحلامها، التي سعت لتحقيقهم طيلة الـ68 عاما من عمرها.

تنوعت الجهات المساندة لـ"سيدة المطر" بين وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج، وشخصيات عامة كالفنانة ياسمين صبري، بالإضافة إلى "فاعلين خير" رفضوا الإعلان عن أسمائهم.

وفيما يلي أبرز المنح التي حصلت على "سيدة المطر" على مدار الـ72 ساعة الماضية، خلال الفقرات التالية.

1- معاش شهري ثابت لها بقيمة 1200 جنيه، من وزارة التضامن الاجتماعي.

2- تبرع سيدة إماراتية بشقة سكنية.

3- تجديد منزلها في محافظة بني سويف.

4- توفير وزارة التضامن الاجتماعي شقة بالإيجار لها، على أن تتحمل الوزارة نفقتها.

5- توفير "كشك" لزوجها وتجهيزه كاملا بتكلفة 20 ألف جنيه، وذلك بقريته بمركز الفشن ببني سويف، مع منحه 5 آلاف جنيه.

6- توفير معاش لزوجها لمدة 3 شهور.

7- توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه.

8- إدراج أسماء أبناء نجلها الـ8 ضمن مشروع "تكافل وكرامة" للحصول على تعليم مجاني بالمدراس.

9- إعلان الفنانة ياسمين صبري عن تقديم مبلغ مالي لها.

10- تكفل وزارة التضامن بتوفير علاج شهري لها.

يشار إلى أن الوزيرة نيفين القباج، أعلنت عن دعم "سيدة المطر"، موضحة أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة، لافتة إلى أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل، سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.