الامارات | مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» تستقطب أبطال خط الدفاع الأول في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» تستقطب أبطال خط الدفاع الأول في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» التي تنظمها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، مع وصول قافلتها إلى إمارة دبي، مشاركة واسعة من أبطال خط الدفاع الأول ضمن القطاع الطبي في الإمارة، وشملت أعداداً كبيرة من الأطباء وأطقم التمريض، وكذلك من الإداريين العاملين في مجموعة من مستشفيات دبي، عرفاناً وامتناناً لجهود «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المبادرات والبرامج والفعاليات التي تنظمها المؤسسة للتعبير عن مدى التقدير والعرفان لما قدمته وتقدمه «أم الإمارات» من إسهامات جليلة تصب في خدمة المجتمع بصفة عامة، وضمان راحة وسعادة أفراده، لاسيما مع تحقيق مصلحة الأسرة والمرأة والطفل.

وبادر أبطال خط الدفاع الأول في إمارة دبي وضمن كل من مستشفيات لطيفة، وراشد، ودبي، للمشاركة في المبادرة التي حملت قافلتها شعار «أم الإمارات نور يتلألأ في سماء الإمارات»، إذ أتاحت لهم فرصة مثالية للتعبير عن مدى الحب والتقدير الذي يحملونه تجاه سموها، وتأكيد عمق امتنانهم لمتابعتها المستمرة وتشجيعها الدائم لهم، وهو ما تجلى في الرسالة النصية القصيرة التي أرسلتها سموها إلى الكادر الطبي والتمريضي في الدولة مهنئة إياهم بحلول عيد الفطر المبارك، ومثنية على جهودهم ومشجعة إياهم للمضي قدماً في القيام بمهمتهم النبيلة في التصدي لجائحة «كوفيد-19».

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية: «أضحت المبادرة بمثابة احتفالية وطنية للاحتفاء بشخصية وطنية نفتخر بها جميعاً، ونكن لها كل مشاعر الإعزاز والتقدير والعرفان. ولم يكن مستغرباً أن تتوسع المبادرة لتشمل الكثير من قطاعات العمل الحكومي والخاص ومختلف شرائح المجتمع، فإنجازات سموها باقية في قلوب أهل الإمارات، لاسيما في مجال رعاية المرأة والطفل، فسموها رائدة دعم الأسرة الإماراتية منذ تأسيس دولة الاتحاد، وهي شريكة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسيرة التنمية الأسرية في الدولة».

وأضافت: «نشكر أبطال خط الدفاع الأول على مشاركتهم في الحملة، ونشيد بما قدموه من جهود شكلت نموذجاً فريداً في الوطنية والانتماء، وهو نموذج يستحق كل الإشادة والتقدير، وسيبقى كل ما قدموه من عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن لضمان صحة المجتمع وسلامة أفراده حافزاً للجميع، وفي شتى التخصصات للعمل بكل جد واجتهاد في سبيل رفعة دولة الإمارات، بما يواكب تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة للمستقبل».

ومن خلال مشاركتهم في المبادرة، أعرب أبطال خط الدفاع الأول عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لأم الإمارات، وقالوا إن عطاء أم الإمارات يشكل مصدر إلهام حقيقياً للجميع في كيفية ترجمة حب الوطن إلى إنجازات تسهم في رفعته وتقدمه، مؤكدين أن متابعة سموها وتشجيعها الدائم يشكلان دافعاً لجميع العاملين في مجال الطب والرعاية الصحية على مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مجتمع الإمارات سليماً معافى.

وفي السياق، قالت الدكتورة صفية الحمادي، طبيبة أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة: «أتذكر اللحظة التي وصلتنا فيها الرسالة النصية القصيرة من أم الإمارات، صباح عيد الفطر ونحن على رأس عملنا، تهنئنا فيها بالعيد وتبارك لنا عملنا، فقد منحتنا هذه اللفتة الكريمة من سموها دعماً كبيراً لمواصلة جهودنا لمواجهة الجائحة، وأجمل ما في الرسالة أنها ختمت بتوقيع أم الإمارات التي نراها قدوة ملهمة لنا جميعاً».

فيما توجهت الدكتورة آمنة سالم المهيري، استشاري قسم أمراض الدم بمستشفى دبي، إلى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ أم الإمارات وأن يبقيها دائماً ذخراً وسنداً لكل الإماراتيين من خلال جهودها الكبيرة في خدمة الوطن، وضمان مصلحة المواطن، وتأكيد فرص رقيه وتوفير كل ما يحقق سعادته.

وأعرب الدكتور باسم سراج، أخصائي أول جراحة الإصابات والكسور بمستشفى راشد، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لأم الإمارات لدعمها أبطال خط الدفاع الأول، لاسيما أثناء جائحة كورونا، وحرص سموها على رفع معنوياتهم، وتشجيعهم على مواصلة أداء مهمتهم الإنسانية النبيلة.

وقالت الدكتورة ندى الهاشمي، أخصائي أول الغدد الصماء بمستشفى دبي: «نتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، ونتعهد بأن نواصل العمل لرد الجميل للوطن من خلال ما نقوم به من عمل، ونحمد الله الذي جعلنا سبباً في التخفيف عن المرضى والمساعدة في علاجهم، وتوفير الرعاية اللازمة لهم حتى تمام الشفاء».

ميثاء آل نهيان:

• «احتفالية وطنية للتعبير عن حب المجتمع لأم الإمارات، ومدى الإعزاز لإسهامات سموها».

• «جهود أبطال خط الدفاع الأول قدمت نموذجاً فريداً في الوطنية والانتماء».

• «عطاء أم الإمارات مصدر إلهام للجميع في ترجمة حب الوطن إلى إنجازات تسهم في رفعته وتقدمه».

• «متابعة سموها وتشجيعها الدائم دافع لمضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مجتمعنا سليماً معافى».

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