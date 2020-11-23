الامارات | «زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لـ «التنمية» و«الفنون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لـ «التنمية» و«الفنون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن القوائم الطويلة لفرعَي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، ضمن دورتها الـ15 لعام 2020-2021، اللتين استقبلتا معاً 461 ترشيحاً من مختلف الدول العربية.

وحصل فرع «التنمية وبناء الدولة» على 11% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الـ15 من الجائزة، بما يعادل 262 ترشيحاً، واشتملت قائمته الطويلة على ثمانية أعمال لمؤلفين من ست دول عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، والمغرب والأردن وتونس، وتضم القائمة الطويلة العناوين التالية: «الغوص بوسبعة أرزاق» للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، «الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟»، لعلي الدين هلال، «بنت شيخ العربان» للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، «صورة المرأة في رحلات الغربيين إلى وسط الجزيرة العربية منذ مطلع القرن الـ16 إلى منتصف القرن الـ20» للكاتبة السعودية دلال بنت مخلد الحربي، «من أجل إعادة تشغيل العقل التاريخي العربي» للباحث التونسي د.مختار الفجاري، «موقع ساروق الحديد الأثري في إمارة دبي.. صورة من حضارة الألف الأول قبل الميلاد»، للباحث رافع محيميد حراحشه، «القرآن وماهية التغيير (النص الديني - الإنسان)» للباحث المغربي د.إدريس حمادي، «تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني» للباحث سعيد المصري.

واستقبل فرع الفنون والدراسات النقدية 199 ترشيحاً، أي 8% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الـ15 من الجائزة، وتم اختيار 10عناوين منها في القائمة الطويلة، جاءت من أربع دول عربية، هي: العراق وتونس والأردن والمغرب، وهي: «خط المصحف الشريف وتطوره في العصر الإسلامي» للباحث العراقي د.عبد العزيز حميد صالح، «خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية» للباحث سعيد جبار من المغرب، «صورة بغداد الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي - دراسة في تمثلات سرود الفضاء التاريخي في المنجز الفني والأفلام واللوحات والموسيقى» للكاتبة والباحثة العراقية د.خالدة حاتم علوان، «الوئام الديني في الأدب» للباحث الأردني راشد عيسى، «سينوغرافية العرض المسرحي: سكن لجسد الممثل أم سفر؟» للباحث التونسي د.محمد الهادي الفرحاني، «مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة» للباحث التونسي خليل قويعة، «أيقونات: بحوث في سيميائية الأنساق البصرية» للباحث التونسي د.أحمد القاسمي، «الصورة بين الخفاء والتجلي عند محيي الدين بن عربي» للباحث المغربي أحمد كازي، «المتخيل السردي العربي: دراسة في بنيات ووظائف العجائبي» للباحث المغربي مصطفى النحال، و«أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النصّ إلى أنطولوجيا الفهم» للباحث المغربي محمد الحيرش.

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