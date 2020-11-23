الامارات | الكوميديا تخطف الأضواء في جوائز «الأوسكار» الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تخطف الأضواء في جوائز «الأوسكار» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت ممثلة مخضرمة وكوميديا رومانسية الأضواء هذا العام في جوائز الحصان الذهبي، وهي نسخة السينما الناطقة بالصينية من جوائز الأوسكار، في تايوان، أمس، مع غياب الصين للعام الثاني عقب خلاف سياسي.

وحصد الفيلم التايواني «ماي ميسينج فالانتاين» (عيد حبي المفقود)، وهو عن عاملة في مكتب بريد تصحو لتكتشف أن يوم (فالانتاين)، أو يوم الحب، مر دون أن تدري، خمس جوائز من بينها جائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن مخرج. لكن الممثلة التايوانية المخضرمة تشين شو-فانغ (81 عاماً)، التي تعمل بالتمثيل منذ أكثر من ستة عقود، لقيت ترحيباً حاراً ربما يكون الأكبر من نوعه.

وفازت تشين عن فيلمين مختلفين، إذ حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم «دير تينانت» (المستأجر العزيز)، وجائزة أفضل ممثلة في فيلم «ليتل بيج وومان» (المرأة الكبيرة الضئيلة) وكلاهما دراما أسرية معقدة. وتشين ليس فحسب أنها لم تفز أبداً بجائزة قبل ذلك بل إنها لم ترشح للجائزة من قبل. وقالت تشين: «حتى إن كنت لم أعد قادرة على المشي، فأنا أريد من المخرج أن يكتب لي دور امرأة تجلس على كرسي متحرك». ولم تكن السياسة غائبة بالكامل، إذ فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي فيلم «لوست كورس» (المسار الضائع) لجيل لي عن قرية ووكان أو «قرية الديمقراطية»، التي انتفضت ضد الفساد. ومن غير المرجح أن تجعل تلك الجائزة الصين تحب هذا المهرجان أكثر. وفي العام الماضي منع جهاز تنظيم السينما الصيني صناعة السينما في البلاد من المشاركة في الجوائز التي تستضيفها تايوان، التي تأسست عام 1962 وتُنظم كل عام.

• تشين الوفية للتمثيل: «إن لم أعد قادرة على المشي أريد دور امرأة تجلس على كرسي متحرك».

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