الامارات | «شارع شيكاغو» على قناة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «شارع شيكاغو» على قناة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، بعد غدٍ، عرض الدراما الرومانسية البوليسية «شارع شيكاغو» في الساعة 11 ليلاً على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV.

ويتميز العمل بأحداث مشوّقة تطغى عليها أجواء بوليسية ورومانسية، تقع خلال فترتين زمنيتين مختلفتين وتجمعهما أحداث مترابطة، أبرزها محاولة الكشف عن جريمة قتل إحدى المغنيات الشهيرات خلال ستينات القرن الماضي، عندما يقع ملف القضية بالمصادفة في يد أحد أهم المحققين في عصرنا الحالي، لتبدأ مجابهات معقدة بين جيلين يقومان بتصفية حسابتهما بلا رحمة. ويشارك في العمل نخبة من النجوم السوريين، من بينهم الفنان القدير دريد لحام (ضيف شرف)، والفنان عباس النوري، وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة.

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