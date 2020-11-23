الامارات | «شارع شيكاغو» على قناة أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «شارع شيكاغو» على قناة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، بعد غدٍ، عرض الدراما الرومانسية البوليسية «شارع شيكاغو» في الساعة 11 ليلاً على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV.
ويتميز العمل بأحداث مشوّقة تطغى عليها أجواء بوليسية ورومانسية، تقع خلال فترتين زمنيتين مختلفتين وتجمعهما أحداث مترابطة، أبرزها محاولة الكشف عن جريمة قتل إحدى المغنيات الشهيرات خلال ستينات القرن الماضي، عندما يقع ملف القضية بالمصادفة في يد أحد أهم المحققين في عصرنا الحالي، لتبدأ مجابهات معقدة بين جيلين يقومان بتصفية حسابتهما بلا رحمة. ويشارك في العمل نخبة من النجوم السوريين، من بينهم الفنان القدير دريد لحام (ضيف شرف)، والفنان عباس النوري، وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.