الامارات | «وارنر براذرز أبوظبي» تحتفل بـ «تويتي» المحبوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «وارنر براذرز أبوظبي» تحتفل بـ «تويتي» المحبوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت «مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي» بيوم شخصية «تويتي» المحبوبة، الطائر الصغير والمحبب. واحتفل «تويتي» بالمناسبة مع ضيوف المدينة الترفيهية، حيث قدم مجموعة مميزة من الهدايا الحصرية للعائلات والأصدقاء في منطقة «كرتون جانكشن».

وتُعدّ مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق، التي تحمل علامة «وارنر براذرز» في العالم، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، وأكثر من 29 لعبة مع مرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها. ويحتضن «عالم وارنر براذرز» مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، مثل: (باتمان، سوبرمان، وندر وومان، باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز)، وغيرها من الشخصيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news