الحالة الصحية لأسرة وليد سليمان بعد إصابته بكورونا: الزوجة والابنة سلبي

صحة

"وليد وسليم كورونا إيجابي، ادعولنا، الحمد لله ولله الأمر من قبل ومن بعد".. بتلك الكلمات المقتضبة أعلنت ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، إصابة زوجها "الحاوي" وابنها سليم بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال مصدر مقرب إن "سليمان" لم تظهر عليه أية أعراض دالة على إصابته بالفيروس، إلا أنه أجرى المسحة بالأمس مع لاعبي النادي الأهلي عقب مباراة أمام فريقه أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات كأس مصر، لتظهر النتيجة منذ ساعتين تقريبا، ما استدعى إجراء كافة أفراد الأسرة للمسحة.

وأضاف المصدر أن الزوجة والابنة لم تصابا بفيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى حزن الزوجة وصدمتها بسبب إصابة "سليمان" و"سليم"، إلا أنها التزمت بتطبيق إجراءات العزل المنزلي، مختتما حديثه: "البيت كله حزين ومصدوم، بس هما واثقين في ربنا".

وكان النادي الأهلي، أعلن عبر موقعه الرسمي أن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وتابع الأهلي في بيانه: "باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي".

وأكد مصدر بالأهلي أن وليد سليمان، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس السبت.

وضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صفوف الفريق الكروي بالنادي الأهلي قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وأظهرت المسحة الطبية للفيروس المستجد، إيجابية عينة 4 لاعبين في صفوف الفريق الأحمر، قبل المواجهة التاريخية التي تجمعه بالغريم التقليدي، على لقب البطولة القارية.

بدأت الإصابات بعدما أثبتت المسحة الطبية إصابة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق بالفيروس المستجد، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم بعدها بساعات قليلة إعلان إصابة زميله في الفريق صالح جمعة بالجائحة العالمية.