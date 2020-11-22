منها الشعور بالضعف.. 7 أسباب لتنمر الأطفال على غيرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تحتاج مشكلة التنمر إلى الاهتمام، ولكن أولا يجب أن ننظر إلى السبب الجذري وراء قسوة بعض الأطفال وقيامهم بالتنمر على غيرهم.

وفي التقرير نستعرض لكم بعض أسباب تنمر الأطفال على غيرهم، وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- المشاكل وسوء الفهم في المنزل:

إنه أمر خطير للغاية عندما تكون بيئة المنزل غير صحية، والأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة من قِبل الأقارب هم أكثر عرضة للتنمر من غيرهم، لإظهار العدوان والعنف.

ويصبح الطفل متنمرا لأن ذلك يمنحه نوعا من التحكم الذي يفتقر إليه في المنزل، ويوقظ بداخله تدني احترام الذات، الذي يؤدي إلى رغبة داخلية في السيطرة على الآخرين بطرق قاسية.

2- إظهار المكانة الاجتماعية:

لقد شاهد الكثير منا أفلامًا يقوم فيها المراهقون المشهورون بالتنمر على الآخرين، ويبدو أن الأطفال يفعلون ذلك من أجل المتعة، لكنها في الواقع طريقة لإظهار المكانة الاجتماعية.

3- علامة على الضعف:

يعتقد الباحثون أن الأطفال ليسوا عدوانيين ولا يحاولون التنمر على الآخرين لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك، ولكن عندما يتصرف الأطفال بعدوانية، فقد يكون ذلك في الواقع علامة على الضعف وأنهم غير آمنين بشأن مكانهم مع أصدقائهم، لذا يقومون بالتنمر للتغطية على ضعفهم.

4- الضغط من الأطفال الآخرين:

يمكن أن يكون ضغط الأقران قويا جدا، وفي بعض الأحيان لا يشعر الأطفال أن لديهم أي خيار آخر غير فعل الشيء نفسه والتنمر على طفل ضعيف.

5- نوع من أنواع التعويض:

عندما يكون الأطفال ضحايا للتنمر الجماعي، فقد يميلون إلى التنمر على الأطفال في حياتهم كتعويض، ويسعى بعض المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحايا للتنمر إلى الانتقام، وغالبا ما يشعر هؤلاء الأطفال بأن أفعالهم مبررة وحتى بالارتياح عندما يمكنهم إذلال شخص ما.

6- عدم التعاطف:

قد يستمتع بعض الأطفال بالتنمر وإلقاء النكات المسيئة لأنهم يفتقرون إلى التعاطف، لهذا السبب من المهم الاهتمام بالنمو العاطفي لأطفالنا.

7- قلة الاهتمام:

يحتاج الأطفال إلى الحب والاهتمام من الكبار، بالإضافة إلى إنهم بحاجة إلى الشعور بالرعاية، وعندما يشعر الطفل بقلة الإهتمام، فقد يؤدي ذلك إلى تطور العدوان، بما في ذلك التنمر على الآخرين.