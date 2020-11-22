دراسة:الاختبارات المتكررة والسريعة يمكن أن تشل كورونا خلال أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سيؤدي اختبار نصف عدد السكان حول العالم أسبوعيًا باستخدام اختبارات كوفيد-19 غير المكلفة وسريعة الإنجاز إلى القضاء على الفيروس في غضون أسابيع، حتى لو كانت هذه الاختبارات أقل حساسية بشكل ملحوظ من الاختبارات السريرية ذات المعيار الذهبي.

جاء ذلك وفقًا لدراسة جديدة نشرتها جامعة كولورادو وجامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقال كبير الباحثين في الدراسة دانيال لارمور، الأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر في جامعة سي يو: "النتيجة الكبيرة التي توصلنا إليها هي أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، فمن الأفضل أن يكون لديك اختبار أقل حساسية مع النتائج اليوم من اختبار أكثر حساسية مع نتائج غدًا، بدلاً من إخبار الجميع بالبقاء في المنزل حتى تكون على يقين من أن شخصًا واحدًا مريض لا ينشره، يمكننا أن نمنح الأشخاص المصابين فقط أوامر البقاء في المنزل حتى يتمكن أي شخص آخر من ممارسة حياته."

ويعتبر الهدف من الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances ، هو استكشاف ما إذا كانت حساسية الاختبار أو التكرار أو الوقت المستغرق هي الأهم للحد من انتشار كورونا.

وبحث العلماء في الدراسات المتوفرة حول كيفية ارتفاع الحمل الفيروسي "كمية الفيروس"، وسقوطه داخل الجسم أثناء الإصابة، وعندما يميل الأشخاص إلى الشعور بالأعراض، ومتى يصبحون معديين، ثم استخدموا النمذجة الرياضية للتنبؤ بتأثير الفحص بأنواع مختلفة من الاختبارات على ثلاثة سيناريوهات افتراضية: في 10 آلاف فرد، في بيئة جامعية من 20 ألف شخص؛ وفي مدينة يبلغ عدد سكانها 8.4 مليون نسمة.

عندما يتعلق الأمر بمنع الانتشار، وجدوا أن التردد ووقت الاستجابة أهم بكثير من حساسية الاختبار.

على سبيل المثال، في أحد السيناريوهات في مدينة كبيرة، أدى الاختبار المنتشر مرتين في الأسبوع مع اختبار سريع ولكنه أقل حساسية إلى تقليل درجة العدوى للفيروس بنسبة 80٪ـ لكن الاختبار مرتين في الأسبوع باستخدام اختبار PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل، الأكثر حساسية، والذي يستغرق ما يصل إلى 48 ساعة لإرجاع النتائج، قلل من العدوى بنسبة 58٪ فقط، عندما كان مقدار الاختبار هو نفسه، فإن الاختبار السريع يقلل دائمًا من العدوى بشكل أفضل من اختبار PCR الأبطأ والأكثر حساسية، هذا لأن حوالي ثلثي المصابين ليس لديهم أعراض، وبينما ينتظرون النتائج، يستمرون في نشر الفيروس.

وقال كبير المؤلفين المشاركين بالدراسة روي باركر، مدير معهد BioFrontiers ومؤسسة Howard Hughes Medical ،: "توضح الدراسة أيضًا قوة الاختبار المتكرر في تقصير الوباء وإنقاذ الأرواحـ في أحد السيناريوهات، حيث أصيب 4٪ من الأفراد في مدينة بالعدوى بالفعل، أدى الاختبار السريع لثلاثة من كل أربعة أشخاص كل ثلاثة أيام إلى خفض عدد المصابين في النهاية بنسبة 88٪ وكان كافياً لدفع الوباء نحو الاختفاء في غضون ستة أسابيع".

وتختلف مستويات الاختبار بشكل كبير، حيث تتطلب اختبارات المستضد حملاً فيروسيًا مرتفعًا نسبيًا - حوالي 1000 مرة أكثر من الفيروس مقارنة باختبار PCR - للكشف عن العدوى، هناك اختبار آخر، يُعرف باسم RT-lamp (تضخيم متساوي الحرارة بوساطة حلقة النسخ العكسي)، يمكنه اكتشاف الفيروس بحوالي 100 مرة أكثر من الفيروس مقارنة بـ PCR، بينما يتطلب اختبار PCR المعياري ما لا يقل عن 5000 إلى 10000 نسخة من الحمض النووي الريبي الفيروسي لكل مليلتر من العينة، مما يعني أنه يمكنه التقاط الفيروس مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا.

في الماضي، كان الجمهور متردد في الاختبارات السريعة ولكن في الواقع، يمكن للشخص المصاب أن ينتقل من 5000 جسيم إلى مليون نسخة من الحمض النووي الريبي الفيروسي خلال 18 إلى 24 ساعة، كما قال باركر.

أضاف باركر: "في وقت مبكر من الإصابة، يكتشف تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الفيروس، لكن في اختبار المستضد أو اختبار LAMP لن يحدث ذلك، وخلال ذلك الوقت، غالبًا ما يكون الشخص غير معدي".

بينما يقول المؤلف المشارك البارز الدكتور مايكل مينا، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة هارفارد: هذه الاختبارات السريعة فعالة للغاية في اكتشاف كورونا عندما يكون الناس معديين."

وأضاف أن الاختبارات أيضا بأسعار معقولة، وتعيد النتائج في غضون 15 دقيقة، بينما قد تستغرق بعض اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل عدة أيام.

ويتابع مينا: "في غضون أسابيع قليلة، يمكننا أن نرى هذا التفشي يتحول من أعداد هائلة من الحالات إلى مستويات يمكن التحكم فيها، إن الاختبارات السريعة قد تكون أيضًا مفتاح إعادة الحياة لملاعب كرة القدم وأماكن الحفلات الموسيقية والمطارات".

ويقول المؤلفون إنهم متشجعون لرؤية أن العديد من البلدان قد بدأت بالفعل في اختبار جميع مواطنيها، ما قد يساهم في القضاء على الفيروس.