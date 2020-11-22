أحمد سالم: ممكن الراجل يحب أكتر من واحدة.. وقلة الاهتمام سبب الزواج التاني

علاقات و مجتمع

قال الإعلامي أحمد سالم، إن سبب ظهور الزوجة الثانية في حياة أي رجل، ولا سيما عند الوصول لأزمة منتصف العمر هو غياب الاهتمام الذي بدأت زوجته الحياة معه، فيكون ذلك بابًا لأخرى للدخول، تأتي مع وصول الرجل لسن الأربعين، وذلك بسبب ظهورها باهتمام جديد وكبير للرجل، في حين تكون زوجته الأولى تعامله بما كانت تعامله به خلال سنواته الماضية، وحينها يريد تعزيز الغريزة بداخله وليس المسؤوليات: "دي الحتة اللي بتخش منها الست التانية".

وأضاف "سالم" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه كل من سهير جودة ومني عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يجب على الزوجة الجيدة إضفاء التفاصيل على الاهتمامات المشتركة بين الزوجين، مثل المسلسلات التي تعرضها المنصات المختلفة ويخصصون توقيتات لمتابعة ذلك من أجل المشاركة: "الرجل يعرف يحب أكثر من واحدة".

وأوضح أن هناك نقاط معينة تزعج الرجل وأخرى تسعده، حيث إنه في بداية زواجه واجه الكثير من المشكلات معها كونه لا يحب من يقوم بالمتابعة والتركيز معه بأفعاله وتصرفاته: "أنا راجل غامض بسلامته، وبحب أحضر للحاجة مع نفسي وأعلن عنها بعد ما تخلص، ولما حد يدخل في التفاصيل بيضايقني"، لافتا إلى أن الرجل يمكن أن يحب أكثر من امرأة واحدة في وقت واحد: "بصراحة الراجل ممكن يحب أكثر من واحدة في نفس الوقت.. مش أنا طبعا".

وأكد أن هناك رجال آخرين يعشقون التشارك فيما بينهم وبين زوجاتهم، حيث تختلف النقاط التشاركية بين الرجل وزوجته من شخص لآخر وأسرة وغيرها.

وأشار إلى أن ظاهرة الحب في البدايات ليست موجودة بالأساس، ولكنها تسمى بـ"شغف البدايات": "لو واحد بيقول لواحدة إنتي مجنونة بس بحبها أو عصبية بس بحب عصبيتها، ده إنت هتندم ندم بعد كدة، والمرحلة الأولى ليست حب على الإطلاق ولكنها دليل للشغف".

وتابع: "دليل الحب هو توافق الصفات مع بعض وبنعمل اللي بنحبه مع بعض والأهداف المشتركة وتباعا لحين الوصول لدرجة الحب، وإحنا في مصر بنوهم نفسنا وبنعيش في شغف البدايات وبنظنه حب".