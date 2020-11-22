زوجة وليد سليمان تعلن إصابة "الحاوي" وابنهما بفيروس كورونا: ادعولنا

علاقات و مجتمع

أعلنت ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة زوجها وابنها سليم بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "ياسمين": "وليد وسليم كورونا إيجابي.. ادعولنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد".

وبمجرد نشر الـ"بوست"، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "زعلتينا جدا، أومال مين اللي هيرفع الكأس"، و"ألف مليون سلامة عليه"، و"أوحش خبر في 2020".

وكان النادي الأهلي، أعلن عبر موقعه الرسمي أن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وتابع الأهلي في بيانه: "باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي".

وأكد مصدر بالأهلي أن وليد سليمان، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس السبت.

وضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صفوف الفريق الكروي بالنادي الأهلي قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وأظهرت المسحة الطبية للفيروس المستجد، إيجابية عينة 4 لاعبين في صفوف الفريق الأحمر، قبل المواجهة التاريخية التي تجمعه بالغريم التقليدي، على لقب البطولة القارية.

بدأت الإصابات بعدما أثبتت المسحة الطبية إصابة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق بالفيروس المستجد، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم بعدها بساعات قليلة إعلان إصابة زميله في الفريق صالح جمعة بالجائحة العالمية.

وخضع الثنائي لعزل منزلي حتى موعد المسحة الجديدة، المقرر لها غدا الاثنين من أجل الوقوف على موقفهما من اللحاق بالنهائي القاري.

بعد يومين من إصابة ثنائي الأهلي، كشف أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر الذي انتهت إعارته مع فريق الجونة بنهاية الموسم الماضي، إصابته بالفيروس المستجد أيضا، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" أمس السبت، قبل أن يتكرر الأمر مع محمد شريف لاعب الفريق، الذي أعلن منذ قليل إصابته.