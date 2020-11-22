رجل يجمع بين 4 زوجات في منزل: كل واحدة بتطلع أحسن ما فيها.. وبحبهم كلهم

علاقات و مجتمع

قال عمرو عزب، رجل أعمال، ومتزوج من 4 زوجات، إن زواجه من 4 سيدات ساعده في أن تُظهر كل منهم أحسن ما فيها أمامه: "كل واحدة بتطلع أحسن ما فيها، ولما بيعملوا كدة أكيد ههتم بنفسي".

وأضاف "عزب" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه كل من سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يعيش مع زوجاته الأربع في منزل واحد، ودائما ما تخرج كل منهم أفضل ما فيها ويتبارين في إسعاده، كما أنه يحب زوجاته الأربع بلا استثناء، مستشهدا على ذلك بأنه، في حال كان الشخص لديه 4 أبناء فدائما ما يحبهم جميعا ولا يفرق بينهم في المعاملة: "حبيت فيهم كل حاجة، ومش لازم يكون اللي في واحدة مش في الباقي".

وأوضح أن ما يضايق الرجل من أي سيدة هو عدم اختيار التوقيت المناسب للحديث في أي موضوع: "لازم تختار الوقت المناسب وتقول اللي هي عايزة تقوله".

وأكد رجل الأعمال أنه لم يظلم الـ4 سيدات بزواجه منهن، ولكنه يسعى دائما إلى الاهتمام بنفسه حتى يحببنه أيضا :"هم مصدقين إني بحبهم هم الأربعة، واللي مبحبهاش هستغنى عنها، وطلقت مرة واحدة وندمت.. مش هعمل كدة تاني".

من جانبه، قال خالد الأسود، كاتب روائي، إن أزمة منتصف العمر التي يمر بها الرجل ما بين سن الـ35 وحتى الـ40 عاما هي عملية حنين لسحر البدايات، وحينها يحن الرجل إلى زمن الحب ولذا يلجأ للزواج مجددا، لذا نصحت أغلب الدراسات الرجال بضرورة التصالح مع النفس والتركيز على الذات في تلك الفترة حتى لا ينخدعون بها.