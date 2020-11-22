لورديانا ببدلة رقص جريئة في أحدث جلسة تصوير: المستحيل هو تخصصي

لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور مصطفى تركي، لفتت بها الراقصة البرازيلية لورديانا الأنظار، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت لورديانا، ببدلة رقص بنية اللون، تميزت بأنها جريئة ومكشوفة، ومزينة بنقوش وفصوص متعددة الألوان ولامعة مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وعلقت الراقصة البرازيلية على جلسة التصوير، قائلة: "المستحيل هو تخصصي.. إن اللحظات صعبة تجعلنا نتعلم أفضل الدروس.. هل تتفقوا معي يا رفاق؟".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف التعليقات، أبرزها: "مبتعرفيش ترقصي"، و"اللبس جريء وأوفر"، و"لورديانا أحلى واحدة بترقص".

فتيات تشاركن في تحدي لورديانا "أنتي معلمة"

يشار إلى أن الراقصة البرازيلية لورديانا، نشرت عدة مقاطع فيديو لفتيات المشاركات في التحدي الذي أطلقته منذ 3 أيام، وطالبت خلاله الفتيات بالرقص على نغمات المهرجان الشعبي "أنتي معلمة"، على الرغم من حذف مشاهدها في كليب الأغنية.

وتضمنت مقاطع الفيديو، رقص فتيات من مختلف الجنسيات على "إنتي معلمة"، حيث ارتدت بعضهن بدل رقص مكشوفة، فيما فضلت أخريات الظهور بفساتين قصيرة.

لورديانا تطلق تحدي "أنتي معلمة"

يأتي ذلك بعد تدوين الراقصة البرازيلية عبر "إنستجرام": "تحدي أغنية أنتي معملة لعمر كمال وحمو بيكا.. شارك أصدقائك في ذلك التحدي"، متابعة: "أنت حر في تصميم الرقصات الخاصة بك، أو اتباع خطواتي، وسأشارك أفضل العروض في قصصي.. أريد أن أرى كل الفتيات معلمة.. أحبكم جميعا"، مع أرفاقها فيديو لها خلال رقصها بأزياء جريئة وقصيرة مكونة من قطعتين على نغمات "أنتي معلمة".

إعلان حذف مشاهد لورديانا

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، قائلا عبر "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

وكان مغني المهرجانات الشعبية، قد أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقا: "أنتي معلمة قريبا، على جميع القنوات الفضائية".