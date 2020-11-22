صور.. خطيبة عمرو دياب الأولى ترقص على أغنية "برج الحوت" في حفل للهضبة

لايف ستايل

عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، شارك محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مقاطع فيديو تجمعه بخالته إيناس شاهين الخطيبة السابقة للفنان عمرو دياب، خلال حضورهما حفل لـ"الهضبة" في القاهرة.

وظهرت "إيناس" بأزياء سوداء فضفاضة مع شعر أحمر انسيابي ومكياج سموكي، فيما أطل "محمود" بأزياء كاجوال ونظارة شمسية، خلال رقصهما وغنائهما أغنية "أجمل عيون" المعروفة باسم "برج الحوت"، والتي سبق أن أهداها "الهضبة" لحبيبته دينا الشربيني خلال عدة حفلات.

وتضمنت مقاطع الفيديو أيضا، ظهور "محمود" مع إلهام شاهين في الحفل واحتضانه لها، والفنانة جوري بكر، التي شاركته الغناء والرقص بفستان سواريه أسود اللون، والذي تميز بأنه "وان شولدرز".

عمرو دياب وخطيبته الأولى

يذكر أن عمرو دياب، خطب شقيقة إلهام عام 1988، وإثر ذلك استعانت به الأخيرة في أول عمل درامي لها، وهو فيلم السجينتان، ولكن الخطوبة لم تدم كثيرا، وفسخت الخطبة بسبب فارق السن بين الطرفين، إذا كان الهضبة يبلغ 27 عامًا، في حين كانت إيناس تبلغ 17 عاما.

وفي إحدى تصريحاتها التليفزيونية، كشفت إلهام شاهين تفاصيل فسخ الخطوبة، قائلة: "عمرو دياب وإيناس أختي اتخطبوا، وبعدين محصلش نصيب، يمكن أنا اللى بوّظت الجوازة، معرفش، يمكن أنا اختلفت على أي حاجة".

بعد 30 عاما.. عمرو دياب يلتقي بخطيبته الأولى فى حفل زفاف أمير شاهين

اجتمع الثنائي للمرة الأولى بعد 30 سنة فراق خلال حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على المونتيرة منة جاب الله، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة منذ عدة أسابيع، والذي أحيا المطرب عمرو دياب.

وشهد الحفل مقابلة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، والسيدة إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، والخطيبة الأولى للهضبة، فى فترة ما قبل الشهرة والنجاح.