أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة عند الخروج من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لمس العين والوجه خارج المنزل

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص خارج المنزل سواء في المواصلات العامة، أو أماكن العمل، وهو لمس العين والوجه، دون إدراك مخاطر ذلك الأمر.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن "سلوك لمس الوجه والعين يتسم بالخطورة، لأن البكتيريا والفيروسات قد تكون على يدك خلال لمس وجهك أو عينيك، وبالتالي من المحتمل نقلها لعينيك، خاصة في ظل الدراسات التي أكدت انتقال فيروس كورونا عبر العين، إذا كانت يديك ملوثة أو تعرضت لكوفيد-19 من خلال لمس أي سطح غير نظيف حامل للفيروس.

كيف نحمي أنفسنا؟

توصي منظمة الصحة العالمية، بأهمية الحفاظ على سكون حركة اليدين، بنفس قدر شعورنا بالقلق الذي يدفعنا إلى غسلها المستمر، وضرورة غسل الأشخاص أيديهم عدة مرات بدلا من تقليل لمس وجوههم، كما يمكن للأشخاص الذين يميلون إلى فرك أعينهم ارتداء نظارات شمسية، والتدريب على التحكم في أيديهم عندما يشعرون برغبة في لمس أعينهم.