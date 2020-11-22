"قتلته في 3 دقايق".. معلومات عن الممثلة عبير بيبرس بعد تخلصها من زوجها

علاقات و مجتمع

بعد مرور أشهر من التحقيقات، اعترفت الممثلة الشابة عبير بيبرس، أمام قاضي المعارضات ظهر أمس، بتفاصيل قتلها لزوجها، مكررة جملة "قتلت جوزي وكانت ساعة شيطان"، وذلك خلال تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد عن طريق طعنه بزجاجة مكسورة في صدره فتوفي داخل منزل الزوجية في الحال إثر معركة أسرية جمعتهما.

وأضافت المتهمة، خلال جلسة تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، "كان بيضربني كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

وكشفت المتهمة، عن أنها نفذت الجريمة بالصدفة ليلة ارتكابها، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزيد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيًلا، بعد أن غرست الزوجة في صدره زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات المتداولة عن الممثلة عبير بيبرس.

- من مواليد العام 1985.

- كان أول أعمالها الدرامية في عام 2014، من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "السع وفلسع"، مع الفنان شريف صبحي ومنير مكرم.

- في العام ذاته، شاركت في مسلسل كوميدي آخر: "شلة نصابين" مع الفنان عبدالله مشرف، وأحمد صيام.

- اشتركت أيضًا في فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان".

- في عام 2016، شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم "مشروع ميت".

- تزوجت من عمرو سيد، وهو يعمل مقاول، في العام 2019.

- اختفت عن الأنظار قرابة 3 أعوام ثم عادت بجريمة قتل زوجها.

- ذكرت في التحقيقات أن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب، وهو ما دفعها لقتله.