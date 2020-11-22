عملت بوتكس بـ31 ألف جنيه.. صاحبة أكبر خدود في العالم: "بقيت باربي"

لايف ستايل

أثارت عارضة أزياء أوكرانية، الجدل على مواقع التواصل العالمية، بسبب إجراء عملية تجميلية في وجهها غيرت ملامحها بشكل كامل، وأصبحت شهرتها بأنها صاحبة "أكبر خدود في العالم".

وأنفقت الأوكرانية أنستازيا بوكرشوك، البالغة من العمر 39 عامًا، أكثر من 1500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري، لتحسين شكل عظام وجنتيها على حد قولها، حيث إنه بعد حقنها لوجهها للمرة الأولى في سن الـ26، بدأت عظام وجنتيها في البروز من وجهها، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومن ثم بدأت المرأة الثلاثينية في تركيب الحشو لشفاها وحقن البوتكس في جبهتها، وقامت بصبغ شعرها للون الوردي بدلًا من لونه الطبيعي الأسود، حيث رغبت في التشبه بدمية "باربي" الشهيرة.

وقالت أنستازيا، إنها وقعت في غرام عمليات الحقن بالبوتكس، بعد أن رأت التغييرات الجذرية في ملامح وجهها، وحصلت على مظهر جديد ومختلف، وأصبحت من مشاهير تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما هو البوتكس؟

والبوتكس هو مستحضر طبي يستخدم على نطاق واسع في العالم في مجالات طبية مختلفة، يلجأ الكثير الى استخدامه للتخلص من مشاكل البشرة كالتجاعيد والترهلات، وعلى الرغم من أن تلك الحقنة صغيرة الحجم إلا أن فوائدها كبيرة حيث تترك أثرا كبيرا على صفحة البشرة حيث تلغي التجاعيد وتضفي على الجمال شباب ونضارة كبيرة.

وإليكِ بدائل طبيعية لبوتكس البشرة.

ماسك الخميرة

يعتبر ماسك الخميرة، من أكثر المواد التي تحافظ على تجدّد البشرة وصحة الشعر، وللخميرة أثر فعال في تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة.

طريقة عمل ماسك الخميرة

- ضعي ملعقة من الخميرة وأضيفي إليها ملعقة من الزبادي والعسل، وقطرتين من عصير الليمون.

- اخلطي المكونات جيدا وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة.

- افركي وجهك ومن ثم اغسليه بماء فاتر وضعي كريم مرطب، وستلاحظين أن وجهك أصبح رائعا.

السكر والليمون

يعتبر السكر والليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على نضارة البشرة، فقط امزجي كمية من السكر المتوسط الخشونة مع عصير نصف حبة من الليمون وافركي بها البشرة برفق، مع تكرار العملية ستلاحظين اختفاء هذه الخطوط الرقيقة في الوجه الذي سيستعيد نضارته التي فقدها بمرور الوقت.

القهوة

تعمل القهوة على نحت الوجه ومقاومة أعراض احتباس السوائل التي تؤدي إلى انتفاخ ما حول العينين وكل الوجه، كما أنها تخفف ظهور خطوط التجاعيد الرقيقة، فقط قومي بتوزيع مسحوق القهوة المخلوط مع ملعقة من زيت جوز الهند على كل البشرة وحول العينين ثم لفي الوجه بشاش قطني أو منشفة أو قناع بلاستيكي مفتوح من منطقة العينين وثقب الأنف للتنفس.