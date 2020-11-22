عمرو وهبة ينشر صورة لوالدته.. ومتابعون: ضحكتها تجنن

علاقات و مجتمع

نشر الفنان عمرو وهبة، صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: "الست دي فضلها علينا كلنا، وأنا عايش بخيرها".

وانهالت التعليقات على "وهبة"، حيث عبر الكثير من متابعيه عن إعجابهم بملامح والدته الجميلة، وكان من أبرز التعليقات: "ما شاء الله ضحكتها تجنن الله يديمها عليك نعمة"، "مين دي يا عمرو اوعى تقول مامتك؟"، "قمر ما شاء الله ربنا يخليهالك يارب"، "شكلها تركي جدًا"، "كيوت".

وفي أغسطس الماضي، احتفل الفنان عمرو وهبة، بعيد ميلاده الـ35.

والفنان عمرو وهبة، من مواليد مدينة بورسعيد عام 1985، وتخرج من كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وفور تخرجه عمل موظفًا للتسويق في شركة اتصالات ثم عمل في مجال الكتابة الساخرة، وأصبح ضمن فريق الكتابة للبرنامج الساخر الذي كان يقدمه الفنان أكرم حسني، منذ سنوات، ومن ثم ذاع صيته والتحق بفريق كتابة برنامج "البلاتوه"، ثم برنامج "أبلة فاهيتا"، وبعد مشوار طويل مع الكتابة الساخرة، بدأ في تصوير فيديوهات تمثيلية كوميدية يقدمها بنفسه، وجاء بعدها ظهوره الأول في برنامج snl بالعربي.

وجاءت بدايات "وهبة" التمثيلية عام 2017، بمشاركته في مسلسل "كلبش 2"، ثم خاض تجربة الإخراج العام بفيلم "مولانا"، ومن ثم توالت مشاركاته الفنية بعدد من الأعمال من بينها، "فلانتينو"، "بدل الحدوتة تلاتة"، "الكويسين".

ويتميز الفنان عمرو وهبة، بتقديم فيديوهات كوميدية اجتماعية الساخرة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، والتي تلقى تفاعلا كبيرا من متابعيه.

ويذكر أن آخر مشاركات عمرو وهبة، الفنية جاءت من خلال مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض خلال دارما رمضان الماضي، من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، ووفاء صادق.