أول ظهور لابنة أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما: كبرت أوي (صور)

علاقات و مجتمع

خضع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لجلسة تصوير جديدة، برفقة ابنتهما الوحيدة إيلين، في أول ظهور لها عقب الإفراج عن والديها بعد واقعة القبض عليهما بتهمة الإتجار بالبشر.

وبعد غياب أكثر من 3 أشهر عن الكاميرات، عادت إيلين، للظهور رفقة والديها في أحدث جلسة تصوير، إذ بدت ملامحها أكبر، وشارك أحمد حسن، تفاصيل الجلسة عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: "الحمد لله، ربنا يحفظك يا حبيبتي ويخليلك بابا وماما".

ضحكة بريئة وإطلالة هادئة ساحرة أظهرت براءتها، هكذا ظهرت الطفلة إيلين، في أحدث جلسة تصوير مع والديها.

ظهرت زينب، خلال جلسة التصوير بفستان أبيض وحجاب متعدد الألوان، فيما ظهرت الطفلة بملابس شتوية بجاكيت باللون الروز.

ولاقت الصور التي شاركها اليوتيوبر، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت ما يقرب من 30 ألف تسجيل إعجاب، في وقت قصير، ومئات التعليقات وكان من أبرزها: "مصدومة، كبرت أوي، كبرتي وبقيتي قمر خطفتي قلبي يروحي، حمد الله على السلامة، مبروك رجوع إيلين، أول ظهور بعد غياب، سكر محلي مخطوط على كريمة، كلها أحمد مخدتش منك حاجة يازينب خالص، وأخيرا ظهرت تاني، عودة بعد غياب، خدوا بالكو منها".

قصة أحمد حسن وزينب

وفي سبتمبر الماضي، نشر أحمد حسن، أول صور تجمعه بزوجته بعد واقعة القبض عليهما بتهمة الإتجار بالبشر، والإفراج عنهما بعدها، وفاجأ متابعيه على إنستجرام، بعودة زينب، للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى حسن، أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق اليوتيوبر: "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، قائلا: "سنعود قريبا"، وسط تفاعل متابعيه مع المنشور، الذي حصد ما يقرب من 100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات خلال فترة قصيرة، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا من اللي حصل".