8 أنواع مختلفة من أنواع الصداع.. اعرفها جيدا لتلقي العلاج المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الصداع من أسوأ الأشياء التي قد تداهم أي شخص، وهناك عدة أنواع مختلفة له يجب معرفتها لتلقي العلاج المناسب، وفق ما نقل موقع "health".

1- صداع التوتر:

صداع التوتر أكثر الأنواع شيوعا، ويشعر فيه الشخص بألم أو ضغط مستمر حول الرأس، أو في مؤخرة الرقبة، وأعراضه ليست شديدة مثل الصداع النصفي، وعادة لا تكون مصحوبة بالغثيان والقيء، ما يعني أنها نادرا ما تمنع الشخص من مواصلة أنشطته المعتادة (لذلك فهي مجرد مصدر إزعاج كبير).

وتعد العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين (تايلينول)، عادة ما تكون كافية لعلاج صداع التوتر.

2- الصداع العنقودي:

يصيب الرجال أكثر من النساء ويتكرر بانتظام عدة مرات يوميا، على مدار فترة زمنية معينة ويظهر فجأة ويتسم بألم شديد في الجانب الأيمن أو الأيسر من الرأس، وغالبا ما يكون مصحوبا بدمع العين أو احتقان الأنف أو سيلان الأنف في نفس الجانب من الوجه، ويمكن لبعض الأدوية التي يوصفها الطبيب أن تقلل من تكرار النوبات ومدتها.

3- صداع الأسنان:

هناك حالات متعلقة بالأسنان يمكن أن تؤدي إلى الصداع أو ألم الوجه، مثل صرير الأسنان (المعروف أيضا باسم صرير الأسنان) واضطراب المفصل الصدغي الفكي، والذي يؤثر على المفاصل الموجودة في وجهك الواقعة أمام أذنك مباشرة.

ويمكن لطبيب الأسنان أن يساعدك في تشخيص هذه الأنواع من الصداع، ويشمل العلاج شد الفك، واستخدام الكمادات الساخنة أو الباردة، وتقليل الإجهاد.

4- صداع ما بعد العلاقة الزوجية:

يعتبر أكثر شيوعا عند الشباب، وعادة ما تبدأ بعد وقت قصير من بدء الجماع، وغالبا ما يستمر الصداع الخفيف لساعات أو ليوم واحد، ويختفي من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، فمن الأفضل استشارة الطبيب، لأنه في حالات نادرة يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

5- صداع الصباح الباكر:

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بالصداع في وقت مبكر من اليوم، مثلهم مثل أولئك الذين يعانون من صداع الأسنان، ويمكن أن يكون الاستيقاظ باستمرار مع الصداع أحد أعراض ورم في المخ.

6- صداع الآيس كريم:

تُعرف أنواع الصداع هذه عادة باسم تجمد الدماغ وهو ألم حاد في الرأس يمكن أن يحدث أثناء الاستمتاع بمشروب بارد مثلج.

وقد يكون الأشخاص المصابون بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة به، واتضح أن له اسم طبي وهو التهاب العصب الشوكي العصبي، وعلاجه أخذ قسطا من الراحة من تناول المشروبات الباردة حتى يخف الألم، أو اشرب الماء الدافئ للمساعدة في تهدئة ضييق شريان الدماغ.

7- الصداع اليومي المزمن:

إذا كنت تعاني من الصداع لمدة 15 يوما على الأقل في الشهر لأكثر من ثلاثة أشهر، فأنت تعتبر أنك تعاني من صداع يومي مزمن، ويمكن أن يكون سبب ذلك هو الإفراط في استخدام مسكنات الألم أو إصابة الرأس أو في حالات نادرة التهاب السحايا أو الأورام.

8- صداع الدورة الشهرية:

الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين قبل الدورة مباشرة يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نوبات الصداع النصفي، والذي يحدث عادة بين ثلاثة أيام قبل بدء الدورة ويومين، وقد تساعد مكملات المغنيسيوم أيضا في السيطرة على آلام الرأس المرتبطة بصداع الدورة الشهرية.