دنيا بطمة عن مولودتها الثانية: ربنا عوضني في 2020

علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة برفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، ومولودتهما الجديدة ليلى روز، التي وضعتها في موطنها بالمغرب، ونشرت عددا من صور الجلسة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، وتحدثت خلاله عن مشاعرها ولحظات الولادة، قائلةً: "اليوم كملت فترة النفاس والراحة أنا وحبيبتي بيبي ليلى روز، وحبيت نتقاسم معاكم تجهيزات ولادتها ولحظات فرحتي".

وتابعت: "شكرا لكل طاقم مصحة مراكش، دكاترة وممرضات وحبيبتي إلهام وشارلوت وكنزه وأميمة ووداد ودكتوري يونس الخماري، نشكركم على مجهوداتكم".

"الحمد لله يا ربي على هذه النعمة والفرحة، والله يرزق كل واحد مثل هذه النعمة والفرحة 2020"، بهذة العبارة استكملت الفنانة، الحديث عن لحظات الولادة: "أراد العبد أن يأخذ مني فرحتي وسعادتي لا أكثر ولا أقل، لأن العبد ما هز فيني ولا شعر أنا أبقى أنا مهما حصل، لكن ممشيتش بيديا خاويين، بل عوضني ربي حبيبي ورب العباد أجمعين بفرحة وسعادة ما لها مثيل، بنوتة نشوف عيونها تنسيني وتغنيني عن الدنيا ومافيها".

وتغزلت الفنانة في ابنتها قائلةً: "عيونها تقول غدا أجمل وأحسها فال خير عليا وعلى أحبتي، كانت عندي فرحة أولى هيا عمري زوزو، والآن جت فرحتي الثانية عمري لولو.. غزل ولدت في الرفاع بالبحرين، وليلى روز بمراكش بالمغرب، ترى الوجهة الجاية على أي بلد".

ويبدو أن عام 2020، كان من أكثر الأعوام حظًا للفنانة دنيا بطمة، إذ قالت: "2020 جميلة بحلوها ومرها، كلشي يفوت ويبقى ذكريات نضحكو عليها في أيامنا القادمة، 2021، أجمل وأجمل وأجمل".

محكمة مغربية تدين دنيا بطمة بعد تورطها في قضية تشهير

وكانت أدانت محكمة مغربية، دنيا بطمة، بالسجن ثمانية أشهر، على خلفية تورطها في قضية "تشهير" بشخصيات معروفة عبر "سناب شات"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

واتهمت "بطمة" بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".

وكانت دنيا بطمة، أعلنت في مايو الماضي، حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".