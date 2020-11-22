شقيق محمد صلاح ينشر صورا جديدة من زفافه: حاجة آخر شياكة

علاقات و مجتمع

شارك نصر صلاح، شقيق نجم المتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جلسة تصوير زفافه، الذي عقد قبل أيام.

وخضع العروسان لجلسة تصوير بعدسة إسماعيل بدر، وتزينت العروس بفستان الزفاف المطرز بأكلمه باللؤلؤ، ذي الطرحة الطويلة. بينما تزينت بدلة العريس بدبوس يحمل اسم العروس "آلاء".

وتفاعل المتابعون في التعليقات: "حاجة آخر شياكة"، "ربنا يحميكم"، "ألف مبروك يا نصة".

يذكر أن شقيق محمد صلاح، احتفل بزفافه قبل نحو أسبوعين، وسط تكتم لمنع التجمعات والتغطية الإعلامية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل في فيلا بالتجمع الخامس، في احتفال أسري اقتصر على العائلتين فقط، وبعض الأصدقاء، وضمت قائمة الحضور 100 فرد فقط.

وبحسب مصدر لـ"الوطن"، أوضح إن عائلة صلاح، نجحت في عمل إنجاز العرس وسط تكتم تام، واقتصر الحضور على المدعوين فقط دون تغطية إعلامية.

وحضر صلاح، حفل زفاف شقيقه رفقة زوجته وبناته، وكانت ماجي زوجة محمد صلاح، منشغلة طوال الوقت بالطفلة الصغيرة، بينما كان صلاح، يتنقل بين أهله وأقاربه لتحيتهم.

وكان من بين الحضور لاعبا المنتخب الوطني النني وتريزيجيه، وكذلك الإعلامي أحمد المسلماني، الذي تجمعه علاقة صداقة قديمة بأسرة صلاح.

وعقب أيام قليلة من الزفاف، أصيب اللاعب العالمي بفيروس كورونا المستجد، وترددت الشائعات أيضًا عن إصابة شقيقه وعروسه بالفيروس، لكن المهندس ماهر أنور عمدة نجريج، أوضح خلال حديثه لـ"الوطن" أن العروسين بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليهما أعراض الفيروس التاجي، لافتا إلى أن ذلك الأمر لم يمنعهما من الذهاب للاستماع بشهر العسل في مدينة شرم الشيخ.