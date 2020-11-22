صيحات جمالية اعتمديها بأسلوب سوسن القاضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - سوسن القاضي، فاشون بلوجر ومدونة متخصصة في الجمال والموضة بالإضافة إلى تصميمها للأزياء، لاقت نجاحًا مبهرًا بعدما أطلقت شغفها على وسائل التواصل الاجتماعي، واكتسبت على الفور العديد من المتابعين، ولمحبة الكثير من الأشخاص لها، نلهمك -عزيزتي- أبرز إطلالات سوسن القاضي الجمالية؛ لتستوحي منها بعض الأفكار.



تسريحة الضفائر للشعر الطويل



الضفائر المنسدلة من الصيحات الجمالية الرائجة جدًّا لعام ٢٠٢٠، حيث لاقت إقبالًا واسعًا بين الشابات، ولا سيما في الأجواء الحارة؛ حيث تخفِّف هذه التسريحة من الشعور بالحر، وتمنع نفش الشعر في الرطوبة، لذا لجأت سوسن القاضي لها خلال زيارتها للبحر، كما تميزت بإبراز تفاصيل لون الشعر ومنحها لمسة عصرية، وتجملت بمكياج زهري بسيط ليواكب هذه الإطلالة.

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مكياج العينين الأخضر بأسلوب سوسن القاضي

مكياج العينين الأخضر بأسلوب سوسن القاضي



يمكنك التمتع بالمكياج الأخضر بعدة طرق لتواكبي خطوط الموضة، أو لتعبِّري عن حبِّك للمملكة العربية السعودية كما فعلت سوسن القاضي، حيث تألقت بمكياج العينين البرونزي مع لمسة عصرية بالخط الأخضر وأكملت مكياجها باللون الزهري واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الخصلات المنسدلة على الجانبين، وفي إطلالة يومية مناسبة للشابات ظهرت سوسن بتسريحة الويفي العريض للشعر القصير مع مكياج مميز للعين، حيث استخدمت اللون الأخضر في الجفن والأصفر في مدمع العين والبني في كسرة العين، وأكملت تفاصيل المكياج الأخرى باللون الزهري للمسة أنثوية عصرية.

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طلاء الشفاه الأسود من سوسن القاضي

طلاء الشفاه الأسود من سوسن القاضي



طلاء الشفاه الأسود هو لون جريء للغاية، ولذلك فإن المرأة التي تميل إليه غالبًا هي امرأة لا تهتمُّ بآراء الآخرين وتتجاهل الانتقادات، وهذا ما فاجأتنا به سوسن القاضي، وذلك باعتماده مع مكياج بني ناعم لترتكز الأنظار عليه، وسرحت شعرها بطريقة منسدلة بالويفي الخفيف، ورفعت جزءًا منه إلى الأعلى ليُبْرِزَ تفاصيل ملامحها.

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إطلالات يومية ناعمة للشابات من سوسن القاضي

إطلالات يومية ناعمة للشابات من سوسن القاضي



تميل سوسن القاضي في إطلالاتها اليومية إلى المكياج الزهري الناعم؛ ليُبْرِزَ جمال ملامحها، ويضفي عليها لمسة أنثوية مميزة، وتفضِّله بالاعتماد على طلاء الشفاه اللامع والمكياج الهادى ليتناسب مع كل الأزياء، وفي أحدث إطلالاتها اليومية اعتمدته مع تسريحات الشعر المختلفة، ومنها تسريحة الشعر المجعد بطريقة عصرية مناسبة للشابات، وفي إطلالة أخرى لجأت لتسريحة الويفي العريض ليضفي عليها مظهرًا مبهرًا، كما اختارته مع ذيل الحصان المرتفع ذي الخصلات المنسدلة.

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صيحات جمالية اعتمديها بأسلوب سوسن القاضي 7

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