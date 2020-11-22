كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - يحدث مكبس الرموش فرقاً كبيراً في مظهر عينيك على الفور، فهو يرفع الرموش ويجعل العين تبدو أكثر اتساعاً وحجماً واستيقاظاً. مع ذلك، لا تمنح جميع أنواع مكبس الرموش النتيجة نفسها، فالبعض منها يمنحك رموشاً طبيعية ساحرة تتوق كل امرأة إليها، فيما لا يوفر العديد منها النتيجة المرجوة. لكن بغض النظر عن شكل عينيك وطول رموشك، يشكل مكبس الرموش إضافة رائعة الى حقيبة مكياجك. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن مكبس الرموش.



هل يعد استخدام مكبس الرموش ضاراً؟



عندما يتم استعمال مكبس الرموش بشكل صحيح، فإنه لا يلحق أي ضرر بالرموش على الإطلاق. فالشعور بالشد الخفيف على جذور رموشك أمر طبيعي، لكن تأكدي من إبقاء يدك ثابتة عند كبس الرموش حتى لا يتسبب في سحب شعيرات رموشك، كذلك احرصي على تنظيف مكبس الرموش جيداً بعد كل استعمال باستخدام معقم فعال. وعموماً، ينصح الخبراء باستخدام مكبس الرموش قبل وضع الماسكرا، لكي لا تلتصق به مما يعرض رموشك لخطر التكسر.

تابعي المزيد : مكياج محجبات لإضاءة البشرة الشاحبة



كم مرة يجب استبدال مكبس الرموش؟

استخدمي مكبس الرموش قبل وضع الماسكرا



إذا كنت تستخدمين مكبس الرموش بشكل يومي، فعليك تغييره كل ستة أشهر، لأن وسادة المكبس تفقد كثافتها أو تكتسب حافة، مما يجعله أقل فعالية.

تابعي المزيد : كريمات الأساس لهذا الموسم



الطريقة الصحيحة لاستخدام مكبس الرموش

طريقة استخدام مكبس الرموش

- قبل استخدام مكبس الرموش، تأكدي من نظافته لأن البكتيريا أو الماسكرا القديمة تتراكم عليه، مما يؤثر سلباً على رموشك.

- اكبسي رموشك بالكامل، واحرصي على عدم الضغط في مكان واحد. ابدأي من الجزر واستمري في الالتفاف الى الأعلى باتجاه أطراف الرموش.

- اسحبي مكبس الرموش الى الخارج قليلاً وأديريه باتجاه الأنف وثبتيه مرة أخرى مع التأكد من أن الحواف الخارجية لخط الرموش تحصل على تجعيد ثانوي لرفعها الى الأعلى.

تابعي المزيد: رسمات العيون الغرافيكية من دلال الدوب



خيارات رائعة





Eyelash Curler من Laura Mercier

Eyelash Curler من Laura Mercier



يتميز مكبس الرموش هذا بتصميمه غير التقليدي والمريح وبحجمه الصغير، وهو فعال جداً حيث يرفع الرموش بسرعة ويجعلها تبدو أكثر اكتمالاً وتحديداً بسرعة، وكأنك قد وضعت رموشاً اصطناعية للتو.



Eyelash Curler من e.l.f. Cosmetics

Eyelash Curler من e.l.f. Cosmetics



إن مكبس الرموش هذا سهل الاستخدام ويعمل على رفع الرموش بفعالية لمنحك رموشاً جذابة وعينين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، من دون أن يضغط على رموشك أو يؤذيها.

تابعي المزيد : أساليب مكياج مستوحاة من درة زروق