كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - مع التطوّر في الطب التجميلي، بات من السهل التخلّص من مشكلات الشعر التي تُسبّب الأرق للعديد من النساء، لا سيما للواتي يعانين من الشعر الخفيف أو تساقطه وحتى الصلع. ولعلّ أهم هذه العلاجات التجميلية، هي تقنية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية التي تُعد من العلاجات الثورة المستخدمة في علاج فراغات الشعر والقضاء على مشكلاته كافة؛ إذ تعمل هذه التقنية على تجديد الخلايا واستعادة مكوناتها وحيويتها التي فقدتها. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمالك، يطلعك على كل ما يجب معرفته حول تقنية بلازما الدم لعلاج فراغات الشعر لتستعدي شعورك بالثقة من جمال الشعر وحيويته.



إستعيدي جمال شعرك مع تقنية بلازما الدم

يُعدّ العلاج بحقن صفائح البلازما والمعروفة اختصارًا بالـ (PRP) تقنية علاجية غير جراحية، حيث يتم سحب عينة من دم المريض نفسه واستخدام أحد الأجهزة الطبية لفصل مكونات الدم واستخراج صفائح البلازما منها تمهيدًا لاستخدامها في الحقن، وذلك لعلاج الكثير من مشكلات الشعر والبشرة باعتبار أنها مستخرجة بشكل طبيعي من جسم الإنسان.

وتتلخص وظيفتها الرئيسة في تسهيل حركة الدم ونقل الغذاء وإذابة المواد العضوية والغير عضوية، وتتكوّن من خليط من البروتينات الأساسية مثل الفيبرينوجين والجلوبيولين وكذلك الألبومين وكذلك الماء الذي يمثل حوالي 92% من تكوين البلازما، بالإضافة إلى بعض الأيونات غير عضوية مثل الكلور والبوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفات، كما تحتوي البلازما على نسب بسيطة من الجلوكوز والدهون وبعض الأحماض الأمينية.



طرق تطبيق حقن البلازما للشعر

تعدّ حقن البلازما للشعر من أكثر العلاجات فعالية في التخلّص من مشكلة الشعر الخفيف

عند حقن فروة الرأس بالبلازما، تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين والبروتين، وهما مادتين مكونتين للطبقة الثانية الوسطى للجلد. ما يجعل فروة الرأس قوية وصحية ولها مقدرة على إنبات شعر جديد وتغذيته بالشكل السليم، بالإضافة إلى أن هذه التقنية تساهم في تثبيط الهرمون المسبب لتساقط الشعر. وفيما يأتي، خطوات حقن الشعر:

لا تستغرق عملية الحقن أكثر من 10 دقائق، وتعتمد بشكل رئيس على استخلاص مادة البلازما من مادة الشخص الذي سيجري الحقن.

يُسحب عينة من دم الشخص حوالى 8 ملليلترًا.

يوضع الدم المسحوب في جهاز الطرد المركزي، الذي بدوره يقوم بفصل البلازما عن باقي مكونات الدم؛ ليخرج بعدها سائل مائل للون الأصفر هو البلازما والذي يُعدّ مصدرًا رئيسًا للصفائح الدموية.

يُضاف إلى هذا السائل الكالسيوم، والذي يساعد على نمو الخلايا وتجددها.

يتم حقن فروة الرأس لتعبئة فراغات الشعر

يُملء هذا المركب في حقن رفيعة جدًا مخّصصة لحقن فروة الرأس.

يُوضع كريم مخدّر على فروة الرأس؛ لتخفيف من ألم وخز الإبر أثناء الجلسة.

تُحقن فروة الرأس بحقن البلازما، في المناطق التي تعاني من الصلع أو الشعر الخفيف.

تُكرّر الجلسات مرّة كل أسبوع أو كل أسبوعين وفق حاجة المريض. وعادًة لا يقل عدد جلسات حقن البلازما للشعر عن 3 جلسات ولا تزيد عن 6 جلسات في أغلب الأحيان.

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نتائج حقن البلازما للشعر

يستغرق إنبات الشعر 6 أسابيع بعد تطبيق العلاج

بالرغم من فعالية حقن البلازما للشعر، بيد أن نتائجها غير فورية؛ إذ تستغرق ما يٌقارب الـ 6 أسابيع لحين ملاحظة النتائج لحين إكتمال مرحلة تحفيز خلايا فروة الرأس وتجديد خلايا بصيلات الشعر الجذعية. حينها، يمكن ملاحظة إنبات شعر صغير في الفراغات التي تمّ حقنها إضافة الى زيادة نمو الشعر بشكل طبيعي مع تقليل نسبة التقصّف بخلاف زيادة سماكة وقوة الشعر.



فوائد حقن البلازما للشعر

حقن البلازما للشعر تتميّز بفوائد عدّة لعلاج مشكلات الشعر

تتميّز حقن البلازما بفوائد جمّة للشعر، مما يجعلها أكثر العلاجات المستخدمة للقضاء على مشكلات الشعر الخفيف والمتساقط، وتشمل الآتي:

تُساعد حقن البلازما للشعر في تحفيز خلايا فروة الرأس؛ إذ تُعزّز إنتاج البروتين والكولاجين بالجلد وهما مكونان رئيسان لأدمة البشرة.

تعزيز نمو الشعر من جديد.

تقوية بصيلات الشعر الضعيف والخفيف.

تجديد وإصلاح الخلايا الجذعية التالفة.

تخفيف إنتاج هرمون التيستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن تساقط الشعر إلى تساقط الشعر عند زيادته في الجسم.

منح الشعر مظهرًا لامعًا وكثيفًا

علاج فعّال لتقصّف الشعر؛ إذ تعمل على نقل الفيتامينات اللازمة لتقوية الشعر.

تقوية فروة الرأس وتجديدها.

تُساعد حقن البلازما للشعر في تعبئة الفراغات في فروة الرأس.

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الآثار الجانبية

تُعدّ حقن البلازما من العلاجات الآمنة

تمتاز حقن البلازما بأنها طريقة آمنة وفعّالة فيزيولوجيًا، كما يمكن حقنها في أماكن عديدة في الجسم لإعادة النضارة للجلد. فهي تعدّ الجسم بالشفاء سريعًا وبشكل أكثر فاعلية؛ كونها لا تحمل أي مخاطر مثبتة. ويمكن ملاحظة تحسّن مذهل لطبيعة ونوعية الجلد بعد ثلاثة أسابيع من الحقن، وتتحسّن تدريجيًا مع تقدّم الزمن.

وليس لحقن البلازما آثار جانبية، باستثناء ظهور بعض التورّمات البسيطة أو الزرقة في مكان وخز الوريد (سحب الدم)، ومن المطمئن استخدام دم المريض نفسه ما يقلّل من خطر العدوى أو الحساسية، وهو يعني أنّ الجسم لن يرفضه، وكما أنّ المريض لا يحتاج إلى فترة نقاهة أو استشفاء.

وإعادة حقن البلازما مستحبّة وآمنة ويقبلها الجسم بشكل رائع، ويمكن أن يصاحبها استعمال الوسائل التجميلية الأخرى كالبوتوكس والليزر الضوئي للحصول على نتائج أفضل.



ميزات استخدام حقن البلازما للشعر

تمتاز حقن البلازما للشعر بسهولة تطبيقها ونتائجها الفعّالة

التخلّص من مشكلات تساقط الشعر بصورة نهائية.

نتائجها مضمونة؛ إذ تعتمد على طريقة طبيعية دون تداخل مواد كيميائية ولا تركيبات خارجية عرضة أن يرفضها الجسم.

لا تستغرق جلسة الحقن لأكثر من نصف ساعة فقط.

تعتبر تكلفتها منخفضة بالمقارنة بتكلفة عمليات زراعة الشعر.

عدم تركها لآثار ندوب أو جروح بفروة الرأس.



نصائح هامة قبل وبعد حقن البلازما

ما يجب معرفته قبل وبعد تطبيق حقن البلازما للشعر

قبل تطبيق تقنية البلازما للشعر

من المهم جدًا استبعاد وجود أمراض جلدية تحول دون تطبيقها. كما ويوصى مرضى الكبد والسكري غير المنتظم، ومرضى القلب المزمن والذين يعانون قصورًا في عضلة القلب، وكذلك ممن يعانون من نقص الصفائح الدموية بعدم الخضوع لتقنية حقن البلازما.

بعد التطبيق

أما بعد تطبيق حقن البلازما للشعر، يجب الالتزام بالنصائح والتعليمات الآتية:

يُنصح بتجنّب استخدام اي مستحضرات الشعر الكيميائية بعد الخضوع لتقنية حقن البلازما للشعر

عدم غسل الرأس قبل مرور 24 ساعة بعد الخضوع لتقنية حقن البلازما للشعر.

تجنّب استخدام أي نوع من مستحضرات الشعر الكيميائية، كالكرياتين والصبغة لمدة ما لا يقل عن أسبوعين بعد الخضوع لهذه التقنية.

عند التعرّض لتهيّج فروة الرأس أو إحمرارها أو تورمها، يُنصح بوضع مكعب من الثلج على البشرة، وتجنّب وضع أي كريم أو مستحضر دون استشارة الطبيب.

الحرص على عدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، وعند الضرورة للخروج يُنصح بارتداء قبعة أو غطاء للرأس.

شرب كميات وافرة من الماء؛ لتعزيز نمو خلايا فروة الرأس وتخليصها من السموم.

الإكثار من تناول المأكولات الغنية بالفيتامينات والمعادن؛ لدعم نتائج حقن البلازما والحصول على نتائج مرغوبة.

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