اطلالات كايت ميدلتون تعتمد على أسلوب الكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - تلفتنا دوقة كامبريدج كايت ميدلتون بأسلوبها المحافظ في عالم الأزياء، اذ أنها تركز بشكل كبير على التصاميم الكلاسيكية ذات الطابع الرصين. وهذا يظهر بشكل جلي في اطلالاتها الجميلة التي تلفتنا بشكل دائم. لذا تعرفي أكثر الى الأسلوب الذي تعتمد عليه دوقة كامبريدج وكيف يمكن أن تعتمديه على الأصول وبالطرق الصحيحة.

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الأبيض يليق بكايت ميدلتون



أزياء مطعّمة بالكلاسيكية



تصاميم مميزة وجميلة



تركز كايت على القصات المستقيمة في أزيائها التي تعكس كلاسيكية لا متناهية لها. كما تعمد الى تنسيق الأطقم أي التنورة مع السترة وقد تحتوي التنورة على بعض الكشاكش كلمسة من التغيير. هذا وتختار الفساتين الكلاسيكية ذات الأسلوب الجامد والتقليدي البعيدة كل البعد عن الطابع العصري.



ألوان متنوعة



اللافت في كايت ميدلتون أنه وعلى الرغم من اعتمدها على الطابع الكلاسيكي في أزيائها، الا أنها لا تقف عند هذه الحدود فيما يخص الألوان، بل تتمتع بجرأة كبيرة في اعتماد الألوان القوية والبارزة كالأحمر والبوردو والأزرق والأخضر. طبعاً، هذا لا يعني أنها لا ترتدي لائحة الألوان المحايدة، بل على العكس نراها بشكل كبير باللون الأبيض والأسود والكحلي والزيتي وغيرها من الألوان الرصينة البعيدة عن البهرجة.



أكسسوارات ذات طابع كلاسيكي



فضلاً عن ذلك، لا تقتصر خيارات كايت ميدلتون على الاطلالات الكلاسيكية في الأزياء فقط، بل امتدت الى عالم الأكسسوارات التي تختارها ميدلتون بدقة. وتركز بشكل كبير على القبعات ذات الشكل الكلاسيكي بمختلف تصاميمها وعلى الأحزمة الجلدية المميزة، هذا بالإضافة الى الحقائب والأحذية ذات الأسلوب الجميل والرصين.

الأكسسوارات أساسية في اطلالة كايت ميدلتون

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اعتمدي الأسلوب الكلاسيكي على غرار كايت ميدلتون



كثيرات منا تحب اعتماد الأسلوب الكلاسيكيٍ، لكن لا يعرفن الطرق والأساليب لذلك، من هنا، اليك النصائح الأساسية لكي تنعمي باطلالة تقليدية جميلة بعيدة عن معالم العصرنة:

- في البداية عليك أن تبتعدي عن الأزياء الفضفاضىة والواسعة لأنها لا تعكس طابعاً كلاسيكياً، بل على العكس هي مظهر من مظاهر الموضة المعاصرة الجديدة.

- ركزي بشكل كبير على القصة التي تليق بجسمك، ففي حال كنت ذات وزن زائد فننصحك بأن تعتمدي قصة الـ A في أزيائك، أما في حال كنت نحيفة، فمختلف الأشكال تليق بك، خصوصاً القصة المستقيمة التي ستبرز جمالية جسمك وستمنحك طولاً مثالياً.

- اختاري الأكسسوارات التي تتماشى مع اطلالتك ولا تترددي في تنسيق القبعات المتنوعة معها، اذ أنها موضة الموسم وركن أساسي من أركان الموضة الكلاسيكية.

أسلوب كلاسيكي وجميل

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