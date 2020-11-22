جنيفير لوبيز لا تزال تحصد الإعجاب بفضل إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - على الرغم من وصولها لسن الـ51 عاماً، إلا أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز لاتزال تحصد الإعجاب بفضل إطلالتها، نظراً لتمتعها بقوام رشيق، وذوق راقٍ في اختيار إطلالاتها اليومية.

وفي السطور التالية، جمعت لك "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات جينيفر لوبيز، لتستوحي منها إطلالة مميزة وأنيقة في حياتك اليومية.



جينيفر لوبيز ببنطلون من القماش اللامع



تتميز جينيفر لوبيز بقدرتها الرائعة على اختيار قطع الملابس غير التقليدية، وتنسيقها بشكل مميز يناسب الحياة اليومية.

وفي إطلالة أنيقة تناسب أوقات المساء، اختارت جينيفر لوبيز بنطلوناً من القماش اللامع باللون الأحمر الداكن، مع كروب توب بأكمام طويلة ذي تصميم شبكي على البطن، إضافة إلى حزام عريض من الجلد الأسود.

واعتمدت لوبيز مع هذه الإطلالة تسريحة شعر كعكة مرفوعة، ومكياجاً ترابياً بسيطاً.



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جينيفر لوبيز بفستان أبيض طويل



ودعت جينيفر لوبيز فصل الصيف بجلسة تصوير مع عائلتها، ارتدت خلالها فستاناً طويلاً باللون الأبيض، بتصميم صدر على شكل حرف V، وطُبعت عليه بعض رسمات الورود الحمراء.

واعتمدت لوبيز مع هذه الإطلالة تسريحة شعر مرفوع مع مكياج خفيف يناسب أوقات النهار.

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جينيفر لوبيز بـبليزر من المخمل



في إطلالة عصرية وأنيقة، نسقت جينيفر لوبيز بليزر باللون البني من المخمل، مع هوت شورت من الجلد بنفس اللون، وحذاء بوت ذي رقبة عالية من الجلد البني أيضاً.

واعتمدت لوبيز مع هذه الإطلالة النهارية الأنيقة حقيبة كتف بيضاء، ونظارة شمسية بعدسات ملونة باللون البني، إضافة إلى أقراط دائرية كبيرة.

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جينيفر لوبيز بتنورة ماكسي طويلة



اختارت جنيفر لوبيز حضور حفل توزيع جوائز Film Independent Spirit Awards، بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث اعتمدت تنورة ماكسي طويلة باللون البنفسجي، ونسقت معها توبْ بأكمام طويلة ورقبة عالية، مُصمماً باللون الأوف وايت ومُطرز اً بالترتر اللامع.

واعتمدت لوبيز مع هذه الإطلالة تسريحة شعر قصير منسدل، مع مكياج سموكي خفيف، لإطلالة أكثر جاذبية.

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جينيفر لوبيز بفستان شتوي طويل



في إطلالة شتوية مميزة، اختارت جينيفر لوبيز فستاناً باللون الأسود والأبيض، ذا تنورة طويلة وأكمام ضخمة، إضافة إلى حزام عريض من الجلد الأسود على الخصر.

ونسقت لوبيز مع هذه الإطلالة حقيبة كتف من الجلد بنفس تصميم الفستان وألوانه، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة عالية وكعب عالٍ مدببٍ، مُصممٍّ من الجلد الأسود.

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