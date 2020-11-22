فساتين سهرة بأكمام منفوخة لإطلالة نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - استحوذت فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة على إهتمام المصممين حيث أدرجوا باقة منوعة من أجمل التصاميم ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، كوني السباقة في تبني هذه الصيحة التي ستمنحك لوك عصري على الموضة في سهرات نهاية العام.



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فساتين قصيرة للسهرة موضة شتاء 2021

ALICE +OLIVIA



ركز المصممون على فساتين السهرة القصيرة، ظهرت عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia بإطلالة تناسب الشابات حيث نسقت فستان ذهبي قصير V Neck نسقته مع بوت أسود طويل مزين برباط أمامي.



زينت عارضة إيلي صعب Elie Saab الفستان المونوكروم المصمم بقصة الـ Wrap بحزام الكورسيه العريض وانتعلت حذاء أسود مدبب Pointy Shoes.



فيما اختارت عارضة Huishan Zhang فستان أرجواني بقصة A Line وأكمام منفوخة طويلة نسقته مع صندال شمواه ناعم من نفس لونه.





فساتين سهرة بخصر عالي موضة 2021





TADASHI SHOJI



حافظت فساتين السهرة عالية الخصر على حضورها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji موديل مستقيم القصة مزج بين الأخضر الزمردي الداكن والأسود الراقي، كما أحببنا الفستان الأسود من كارولينا هيريرا Carolina Herrera والذي يبدأ خصره من أسفل الصدر مباشرة مما يعطي مدى أطول للجسم لذلك نرشحه بقوة للقصيرات.



كما سيعجبك الفستان المخطط بالذهبي من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham والذي يأتي بقصة حورية البحر.

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فساتين سهرة مطبعة ومطرزة من مجموعات 2021

DRIES VAN NOTEN



تعتبر فساتين السهرة المطبعة والمطرزة الخيار الأمثل للنحيفات، رصدنا لدى ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten فستان أخضر زمردي مزين بطبعات زرقاء داكنة وذهبية، كما لفتنا الفستان الأسود الواسع المطبع برسومات بيضاء من توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.



وقعنا أيضًا في عشق الفستان الشيفون المطرز بالدانتيل والمحبوك برسومات الورود من توقيع ماركة لويزا بيكاريا Luisa Beccaria.







فساتين سهرة V Neck لإطلالة أنثوية

ZUHAIR MURAD





يؤمن الفستان الـ V Neck لمن ترتديه إطلالة أنثوية جذابة تنحف القسم العلوي من قامتها وتطيل الرقبة، شاهدي الفستان البليسيه الوردي الميتاليك من توقيع بول آند جو Paul & Joe والذي زين بحزام وردي عريض، كما نرشح للجريئات الفستان القصير من الأمام والمزود بتنورة إضافية طويلة من الخلف والذي تميز بالتوب الـ Peplum المموج والحزام المعقود على شكل فيونكه من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad.

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