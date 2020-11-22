تنسيقات اللون الأزرق من هدى حمدان في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - برز اللون الأزرق في موضة عام ٢٠٢٠ بشكل كبير، وذلك باختلاف درجاته، ولأنه من أكثر الألوان المميزة التي تلائم الكثير من المناسبات والأشخاص، اعتمدته عدة نجمات بأسلوب أنيق يواكب الموضة، ومنهن الإعلامية والممثلة الأردنية هدى حمدان، ولأنها واحدة من أشهر المؤثرات في عالم الموضة والجمال في الكويت والدول العربية، رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها لهذا العام.



فساتين السهرة باللون الأزرق من هدى حمدان

فساتين السهرة باللون الأزرق من هدى حمدان



يعد اللون الأزرق من الألوان الملكيَّة في فساتين السهرة، ولرواجه وشعبيته الواسعة تأنقت هدى حمدان بفستان منفوش باللون الأزرق الداكن مزين بعباية زرقاء مصممة من قماش الفستان لتمنحها إطلالة أكثر احتشامًا وأناقة، وزينت إطلالتها بمجوهرات فضية راقية لمظهر مميز، وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستانًا سماويًّا مصممًا من قماش الشيفون المزين بحزام من المخمل الأزرق للخصر، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع مكياج ناعم وأنثوي.



كما أطلت بفستان قصير بدرجة الأزرق النيلي المصمم بقماش الدانتيل مكشوف الأكتاف، وأكملته بتسريحة الويفي للشعر مع المكياج الناعم، وفي الإطلالة الرابعة ظهرت بفستان أزرق قصير مصمم بنفشة مميزة وذيل طويل بطبقات متعددة، وصُمم الفستان من الأعلى باللون البيج المنقوش بالأزرق لخيار عصري، وسرَّحت شعرها على هيئة ويفي، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا بألوان قوية.

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الأزياء المطبوعة باللون الأزرق من هدى حمدان

الأزياء المطبوعة باللون الأزرق من هدى حمدان



لأن الأزياء المطبوعة من أكثر الصيحات رواجًا في عام ٢٠٢٠ اعتمدت هدى حمدان هذه الصيحة باللون الأزرق بعدة طرق، منها بلوزة بيضاء مصممة بعدة طبقات ومطبوعة بالأزرق مع بنطال مصمم بخصر عالٍ بدرجة منعشة من السماوي، وأكملت مظهرها بحقيبة صفراء وحذاء بدرجة الباستيل الأخضر ليكسر رتابة ألوان الإطلالة، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا سماوي اللون من المطاط المطبوع بالزهور، تزينه أكمام منفوخة، وزينت شعرها الويفي بربطة مصممة من قماش الفستان، وللحفلات البسيطة تألقت هدى حمدان بفستان ميدي أزرق مطبوع بالزهور البيضاء والحمراء مع حقيبة بيضاء وحذاء أبيض مطبوع بالزهور الزرقاء، وفي إطلالة أكثر بساطة تجملت ببشت سماوي مطبوع بالزهور مع بلوزة بيضاء وبنطال من الجينز الأزرق لخيار ناعم وبسيط مناسب للمشاوير اليومية.

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هدى حمدان بأزياء داكنة من الأزرق لإخفاء عيوب الجسم

هدى حمدان بأزياء داكنة من الأزرق لإخفاء عيوب الجسم



إن كنتِ ذات قوام ممتلئ يمكنك اعتماد اللون الأزرق بأسلوب هدى حمدان، حيث ظهرت بجلابية زرقاء مصممة بشكل واسع بطبقات متعددة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المزوَّد بالبف الأمامي مع المكياج الخليجي، وفي إطلالة كاجوال ظهرت ببنطال كحلي واسع مع بلوزة زرقاء مصممة بقطعة من الدانتيل على الصدر والأكتاف، واختارت لشعرها تسريحة منسدلة مزينة بإكسسوارات من اللؤلؤ للمسة عصرية مميزة.

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