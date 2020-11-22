قلادات اللؤلؤ بوحي من الفاشينيستا والنجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - لا يمكن لأي سيدة أن تقول تكفيني هذه الأكسسوارات، لأنه مع كلّ موسم تقدّم لك دور الأزياء والماركات الكثير من الترندات والصيحات للعقود والأساور والخواتم التي لا بدّ من أن تحصلي عليها لتنافسي بإطلالتك عاشقات الموضة. ويشتهر عقد اللؤلؤ برقيه وهدوئه، ولطالما اجتذب النساء على مرّ العصور، وهو يُعد من الجواهر الكلاسيكية التي لا يذوي بريقها ورونقها مع الزمن ويمكن أن تضيفيها الى أي إطلالة.

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اللؤلؤ في الخليج العربي





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آسيا سكاف







تظنّ بعض السيّدات أن اللؤلؤ هو موضة قديمة أو حتى كلاسيكية جدّاً، لكننا نرى أن إطلالاتك الخريفية سترتقي أكثر عندما تدخلين اللؤلؤ من خلال قلادة ذات طبقات مثلاً أو حتى عقد الـChoker. لا يمكن إلّا أن نجد عقداً من اللؤلؤ في خزانة كلّ سيدة. هذه القطعة الكلاسيكية التي لا يمكن أن تفقد قيمتها أبداً، سترافقك في إطلالاتك الخريفية المقبلة في العقود. لطالما عُدّ اللؤلؤ من الجواهر الثمينة التي اشتهرت بها منطقة الخليج العربي منذ القديم، حيث كان الغطّاسون يستخرجونه من قعر البحر ويحوّلونه إلى مجوهرات مبتكرة وذات قيمة فنية عالية.









تنظيف اللؤلؤ



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مجوهرات اللؤلؤ





عند تخزينه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن تدوم مجوهرات اللؤلؤ مدى العمر حتى يمكن أن تتناقلها الأجيال بحالة جيدة. لا تحفظي وتخزّني الأحجار في القطن لأن كل نوع من اللؤلؤ يحتوي بداخله على رطوبة، فإن استخدمت القطن تنجذب الرطوبة إليها ومن ثم تتشقّق. من الأعراف السائدة والرائعة عن تداول حجر اللؤلؤ في متاجر مجوهرات الشرق الأوسط أنهم يحفظونه ويقدّمونه داخل قطعة من الحرير.

هذاالموسم، تميل علامات المجوهرات الراقية ودور الأزياء إلى استخدام اللؤلؤ الطبيعي والصناعي في صياغة القطع المبتكرة في مجموعاتها الجديدة، إنها هذه الأحجار الساحرة الكلاسيكية الشهيرة المفضلة لدى العديد من النجمات والفاشيستا العربيات اللواتي لم يترددن في جعلها حليفة إطلالاتهن الخريفية لمزيد من الرقي والشياكة.

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