طرق تنسيق البالطو الجملي للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - عادت موضة البالطو الطويل باللون الجملي؛ لكونه من القطع الكلاسيكية في الشتاء، ويجب أن يتوافر في خزانة كل امرأة، لا سيما المحجبات؛ فهو من القطع المتجددة في كل موسم، ولا تختفي موضته مع مرور السنين. ولأن الفاشونيستات المحجبات يفضلن هذه القطعة بشكل كبير؛ لأناقتها وسهولة تنسيقها، نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها.



البالطو الجملي للسفر من مدونات الموضة

البالطو الجملي للسفر من مدونات الموضة



هناك أشكال عديدة من البالطو الجملي، ولكن ننصحك باختيار التصميمات ذات الشكل البسيط والهادئ؛ لتبدو مواكبة دائمًا لصيحات الموضة، ويسهل تنسيقها. ولأنه من أكثر القطع المريحة والأنيقة في السفر، لا بد أن نلهمك بعض التنسيقات من مدونات الموضة؛ حيث تأنقت رهف الشامي بمعطف البالطو الجملي مع بلوڤر بأكمام منفوخة وبنطال قطني بدرجة البالطو، وأكملت مظهرها بحجاب بني داكن وقبعة الكاب، واعتمدت حقائبها باللون البني المطبع بدرجات مختلفة من البني لمظهر أحادي أنيق، بينما نسقت آية فوزي بنطالًا وبلوزة وحذاءً رياضيًّا باللون الأبيض مع البالطو المصمم بشكل رسمي، وزينت مظهرها بحقيبة ضخمة بدرجة داكنة من البني.

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إطلالات عملية من البلوجر روان

إطلالات عملية من البلوجر روان



اعتمدت روان على البالطو الجملي بعدة تنسيقات؛ ليمنحها إطلالة عملية مرنة وأنيقة، حيث أطلت بمعطف البالطو الجملي مع بلوزة من الساتان الأبيض المطبع بالذهبي مع بنطال أخضر، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بدرجات اللون البني لخيار أنيق ومواكب للموضة، واختارت في الإطلالة الثانية البالطو البني مع بنطال من الجلد وحذاء بوت بني، وأكملت مظهرها بوشاح مطبع بالنمر البني لخيار أحادي مميز.

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تنسيقات صباحية بالبالطو الجملي

تنسيقات صباحية بالبالطو الجملي



يمكنك تنسيق البالطو الجملي بعدة طرق لمشاوير الصباح، كارتداء بالطو بني طويل مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملي إكسسوارات الإطلالة باللون الفضي لخيار مميز وعملي، ولزي أكثر أناقة ظهرت روان السعدي ببنطال من الجينز الأبيض مع بالطو جميل طويل مصمم بربطة للخصر، وكسرت رتابة الإطلالة الحيادية بحجاب أزرق ناعم.

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