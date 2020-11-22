عبايات شفافة للسهرة موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - سيطرت الأقمشة والخامات الشفافة على اهتمام الكثير من المصممات والمصممين في عالم العبايات الشرقية، وحرصوا على تقديمها بموديلات متنوعة وفريدة تدعم أناقتك بلا شك في عام ٢٠٢٠، وتتسم العبايات الشفافة بروح عصرية بتفاصيل فاخرة متمثلة في التطريز المتقن الذي يجعلك دومًا متألقة وأنيقة ومواكبة لأشهر خطوط الموضة.



أفكار لتنسيق العبايات الشفافة مع نصائح لتنسيقها

عبايات شفافة للسهرة



أثبتت العبايات الشفافة في هذا العام حضورًا لا يمكن تجاهله من كل دُور العبايات العربية والعالمية، حيث جاءت بتصميمات مختلفة يمكنك اختيارها حسب ذائقتك، فيمكنك مزج الأسلوب التقليدي مع المعاصر في العبايات الشفافة، كاعتماد أزياء وإكسسوارات باللون البيج أو الأبيض لتساعد في إبراز العمل الفني، كما يمكنك إضافة بعض الفصوص البراقة التي لا يمكن استبعادها عن أي من خطوط موضة لخيار جذاب ومفعم بالأنوثة، كما أن العبايات المزينة بالإكسسوارات العصرية يمكن أن تمنحك الطلة الجميلة إلى جانب العباية الشفافة.



وكذلك فإن إضافة فستان بلون قوي وجريء إلى العباية السوداء أو الشفافة سيضيف لكِ المزيد من الجاذبية والجمال، وإن كنتِ تسعين للحصول على إطلالة مثالية فلا بد من اعتماد عبايتك حسب شكل جسمك، فاللواتي يتميزن بجسدٍ نحيلٍ للغاية ولا يحمل تفاصيل أنثويةً بارزة أو أي انحناءاتٍ واضحة والذي يسمى المستقيم، تناسبهن عبايات تُضيف لهن وزنًا، وتُظهر انحناءات الجسد، لذا تعد العبايات الشفافة خيارًا مذهلاً لهن، لا سيما إن كانت مصممة بقصات مطرزة أو متعددة الطبقات.

عبايات شفافة للسهرة 7



أما إن كنتِ ذات قوام كمثري يتسم بامتلاء من الأسفل وتتمتعين بصدر صغير وبروز للأفخاذ، فمن المهم عند اختيار العباية أن تكون واسعة من الأسفل بشكلٍ واضحٍ وذات أكمام ضيقة، ويفضل أن تنسقي معها فستانًا بلون داكن ولا تكون ضيقة من الجزء السفلي، أو اعتمدي العباية المصممة بقصة شفافة في الأطراف، وإن كنتِ ذات قامة طويلة فلا تجعلي العباية تصل إلى آخر قوامك واعتمديها مع حذاء ناعم.



تنوع كبير شهدته مجموعات ٢٠٢٠ للعبايات، حيث لم تعد العبايات السوداء منحصرة في زاوية القطع التقليدية بعدما أُدخل عليها الكثير من التفاصيل العصرية، لذا رصدنا لكِ أبرز موديلات العبايات الشفافة لتستوحي منها بعض الأفكار لجمال إطلالاتك في المناسبات.

تابعي المزيد: عبايات بأكمام الجرس موضة ٢٠٢١