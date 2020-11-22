آيتن عامر: جوزي جاب هديتين في عيد ميلادي وبستشيره في أعمالي الفنية

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة آيتن عامر، إن لديها 3 أعمال فنية للظهور في شهر رمضان المقبل، لم تتخذ القرار النهائي بشأنها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تستشير زوجها كأول شخص "رأيه يسبق الكل".

وأضافت عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أستشير شقيقتي وفاء عامر، في الأعمال التي تُعرض عليّ، وأحيانا أستشيرها مع زوجي في نفس الوقت حتى لا أكرر كلامي، وفي بعض الأحيان أستشير أصدقائي من خارج الوسط الفني إذ أنهم يفهمون جيدًا في الأعمال الفنية".

وتابعت بأنها احتفلت بعيد ميلادها أمس، في منزلها مع أسرتها، وكانت أول هدية تلقتها من والدتها في بداية الشهر الحالي: "عز جاب لي هديتين، كان جايب لي هدية DIAMOND وقرر يكبرها لي، كل سنة يكبر لي حاجة زي دبلة الجواز، وأنا اتبسطت من الهديتين".

وأعربت آيتن، عن رضاها بالمشاركة في مسلسل "فرصة ثانية"، مع ياسمين صبري وأحمد مجدي ومحمود البزاوي ونهال عنبر، خلال السباق الرمضاني الماضي: "دوري في المسلسل أثبت للجميع أن الدور في العمل الدرامي ليس بعدد الحلقات المقدمة، لكنه يعتمد على طبيعة الدور وتأثيره على الجمهور".

وأكملت: "الدور مش بطولة، ولكن ممكن يبقى عامل تأثير كويس ويكون أفضل"، مشيرةً إلى أن دورها في المسلسل كان أول تجربة عملية على الكلام النظري الذي تعلمته منذ أن احترفت العمل الفني"، ووصفتها بـ"التجربة الناجحة، مش مهم عدد الحلقات، المهم ان الدور يسيب بصمة ويكون مهم".