محامي ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية فيرمونت: تعاني مشاكل نفسية

علاقات و مجتمع

فتاة وحيدة فقط تضمنتها قائمة المتهمين النهائية في قضية فيرمونت، والتي أعلنتها النيابة العامة، وهي نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، التي ظهرت أمس، عبر فيديو كونفرانس، من داخل محبسها في طرة، خلال جلسة تجديد حبسها ومتهمين آخرين، بتهمة الاغتصاب الجماعي، بحسب اتهام النيابة.

وفي تصريح خاص لـ"هن"، ذكر المحامي بالنقض طارق العوضي، أن موكلته نازلي مصطفى كريم، تعاني من مشاكل نفسية جرى إثباتها من خلال التقارير الطبية، نتيجة حبسها على ذمة التحقيقات: "نازلي عندها مشاكل نفسية تعرض حياتها للخطر".

وفي سبتمبر الماضي، جرى القبض على "نازلي" وجرى إيداعها سجن طرة، حتى الآن، بينما حاولت والدتها الفنانة نهى العمروسي، الدفاع عنها كثيرًا من خلال منشوراتها عبر فيس بوك، ومن ثم حذفتها، وأبقت منشورها الأخير، وهو: "تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

وعقب 7 أيام من القبض عليها، أعلن المحامي طارق العوضي، توليه الدفاع عن "نازلي".

جريمة فيرمونت

وترجع أحداث "جريمة فيرمونت"، لعام 2014، إذ تعرضت فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، قاموا بتصويرها وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وعقب قرابة 6 أعوام من الحادث، قدمت الفتاة شكوى إلى المجلس القومي للمرأة، ومن ثم فتحت النيابة التحقيق حول الواقعة، وجرى القبض على ستة متهمين، بينما مازال اثنان من المتهمين هاربين خارج البلاد، وهما نجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس، وطليق ابنة نهى العمروسي.

وبالأمس ظهر المتهمون الستة في قضية فيرمونت، بينهم نجل المدرب حلمي طولان، وابنة الفنانة نهى العمروسي، على شاشة عرض فيديو كونفرانس من داخل محبسهم، أمام قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، خلال جلسة تجديد حبسهم، وقرر حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.