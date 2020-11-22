صور.. خطوبة الفنان أحمد سلطان في حفل عائلي بسيط

زفاف

أعلن الفنان الشاب أحمد سلطان، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

ونشر سلطان، عددا من صور الخطوبة في حفل عائلي بسيط، وظهر بصحبة خطيبته، خلال قراءتهما للفاتحة بالمنزل.

وكتب أحمد سلطان، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قرينا الفاتحة".

وتابع: "ربنا يجعلها بداية طيبة، شكرًا يارب، الحمد لله".

وانهال المتابعون بتقديم التهنئة للفنان أحمد سلطان، كما قدم أصدقاؤه من الوسط الفني، وزملاؤه في برنامج snl بالعربي، التهنئة له، وعلق إسلام إبراهيم: "مبروك ياسلاطينو"، ونشر خالد منصور، صورة كوميدية بصحبة سلطان، معلقًا عليها: "مين خاطب ومهذب ناو، مبروك يا أبو السلاطين".

وشارك الفنان أحمد سلطان، في عدد من الأعمال الكوميدية، منها "ريح المدام" مع أكرم حسني، وأحمد فهمي، ومي عمر، ومسلسل "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، ومسلسل "سوبر ميرو" مع حمدي الميرغني، وإيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع، وسهر الصايغ، وصلاح عبدالله، وصابرين، ومسلسل "ونسني" مع محمود الليثي، وحازم إيهاب.

كما شارك سلطان، في مسلسل "أبو العروس" مع سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، ومدحت صالح، ومسلسل "جمع سالم" مع زينة، دلال عبدالعزيز، وعماد رشاد.

وقدم أحمد سلطان، مسرحية "صباحية مباركة" مع علي ربيع، ومحمد أسامة أس أس، إخراج أشرف عبدالباقي، والتي بدأ عرضها في شهر أغسطس الماضي.

وشارك مع شيكو، وهشام ماجد، في فيلم "قلب أمه"، بطولة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد.