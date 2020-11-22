قصة فتاة وحيدة تحاكم في قضية فيرمونت: طليقة متهم هارب

علاقات و مجتمع

داخل إحدى غرف سجن طرة، تقبع نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، التي ظهرت أمس، عبر فيديو كونفرانس، خلال جلسة نظر قرار حبسها ومتهمين آخرين في قضية فيرمونت، وانتهت الجلسة بتجديد حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وترجع أحداث "جريمة فيرمونت"، لعام 2014، إذ تعرضت فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب، قاموا بتصويرها وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وعقب قرابة 6 أعوام من الحادث، قدمت الفتاة شكوى إلى المجلس القومي للمرأة، ومن ثم فتحت النيابة التحقيق حول الواقعة، وجرى القبض على ستة متهمين، بينما مازال اثنان من المتهمين هاربين خارج البلاد، وهما نجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس، وطليق ابنة نهى العمروسي.

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات عن نازلي مصطفى كريم، وهي الفتاة الوحيدة التي تحاكم في القضية الشائكة.

- نازلي هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي.

- والدها هو الفنان مصطفى كريم، الذي توفي في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان.

- حينما توفي والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام.

- نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، وتحمل الكثير من ملامحها.

- شاركت والدتها الفنانة نهى العمروسي، في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشرا عبر "السوشيال ميديا"، إذ نشرت نهى، صورة قديمة تجمعهما التقطت قبل عشرة أعوام، وقارنتها بصورة حديثة.

- ارتبط اسمها بالقضية المعروفة بـ"جريمة فيرمونت".

- قالت والدتها الفنانة نهى العمروسي، لـ"الوطن"، إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا.

- وذكرت والدتها لـ"الوطن"، أن ابنتها تزوجت دون علمها، وكان عمرها وقتها يبلغ 21 عامًا، لكن جرى طلاقها منذ عام.

- وبحسب والدتها في حديثها لـ"الوطن"، فإن ابنتها هي الشاهدة في قضية "فيرمونت"، ضد المتهمين.

- جرى إغلاق حسابها على فيس بوك، بعد حبسها في قضية "فيرمونت".