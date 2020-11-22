عقب 3 أشهر من وفاة والدها.. زفاف ابنة ندى بسيوني الوحيدة (صور)

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ندى بسيوني، بزفاف ابنتها الوحيدة مايا، التي أنجبتها من طليقها الفنان الراحل سناء شافع، الذي توفى قبل نحو 3 أشهر.

وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتميزت "مايا" بفستان الزفاف الأبيض، المطرز باللؤلؤ، كما أنه جاء شفافا من منطقة البطن، ومنفوشا من الأسفل.

وظهرت الفنانة ندى بسيوني، بفستان أبيض طويل مفتوح من منطقة الصدر، مع وضع الإكسسوارات المناسبة وترك شعرها منسدلًا، وأقيم الحفل وسط الأصدقاء والأقارب، كما غاب نجوم الفن عن حفل الزفاف.

و"مايا" هي الابنة الوحيدة للفنانة ندى بسيوني، من طليقها الفنان الراحل سناء شافع، كما أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية، وتعمل فنانة تشكيلية، وعرضت لوحاتها في المعارض المصرية والدولية.

زواج ندى بسيوني وسناء شافع

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني، تحدثت عن قصة زواجها وانفصالها من الفنان سناء شافع، من خلال برنامج "صح النوم" على قناة "إل تي سي"، وذكرت أنها تزوجت الفنان سناء شافع، وهي في 3 كلية، إذ إنه كان أستاذا في المسرح.

وأشارت إلى أن عدم التوافق بينهما يمكن أن يكون سبب انفصالهما، نظرا لفارق السن الكبير بينهما: "طبيعي إن طالبة بتبقى مبهورة بأستاذها، وبعد كده الموضوع قسمة ونصيب".

آخر أعمال ندى بسيوني

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني، هو تجسيدها دور والدة ريهام حجاج، في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

ومسلسل لما كنا صغيرين، بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ‏وهاني عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي.