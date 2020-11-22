ندى بسيوني تبكي في زفاف ابنتها مايا (فيديو)

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ندى بسيوني، بزفاف ابنتها الوحيدة مايا، التي أنجبتها من طليقها الفنان الراحل سناء شافع.

وظهرت مايا، بفستان زفاف مطرز باللؤلؤ، كما أنه جاء شفافا من منطقة البطن ومنفوشا من الأسفل.

وتداولت مقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى أمس، وسط الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو رقص مايا، برفقة والدتها ندى بسيوني، والتي تأثرت وبدت في أحد المقاطع والدموع تملأ عينيها.

وظهرت الفنانة ندى بسيوني، بفستان أبيض طويل مفتوح من منطقة الصدر، مع وضع الإكسسوارات المناسبة وترك شعرها منسدلًا، وأقيم الحفل وسط الأصدقاء والأقارب، كما غاب نجوم الفن عن حفل الزفاف.

زواج ندى بسيوني وسناء شافع

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني، تحدثت عن قصة زواجها وانفصالها من الفنان سناء شافع، من خلال برنامج "صح النوم" على قناة "إل تي سي"، وذكرت أنها تزوجت الفنان سناء شافع، وهي في 3 كلية، إذ إنه كان أستاذا في المسرح.

وأشارت إلى أن عدم التوافق بينهما يمكن أن يكون سبب انفصالهما، نظرا لفارق السن الكبير بينهما: "طبيعي إن طالبة بتبقى مبهورة بأستاذها، وبعد كده الموضوع قسمة ونصيب".

آخر أعمال ندى بسيوني

وآخر أعمال الفنانة ندى بسيوني، هو تجسيدها دور والدة ريهام حجاج، في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

ومسلسل لما كنا صغيرين، بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ‏وهاني عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي.