ميرنا الهلباوي بعد خطبتها لـ محمد عطية: قدر يشيل الخوف من قلبي

علاقات و مجتمع

تغزلت البلوجر ميرنا الهلباوي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في خطيبها الفنان والمطرب محمد عطية، بعد إعلان خطبتهما قبل يومين في حفل بسيط.

وشاركت ميرنا، عبر حسابها عددا من صور جلسة التصوير التي خضعت لها برفقة عطية، والتي ظهرت خلالها ببدلة طويلة وفضفاضة مصنوعة من القطيفة الحمراء، والتي تتكون من سترة طويلة وبنطلون واسع، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطل العريس ببدلة مودرن تجمع بين الرمادي والبني، خلال وجودهما في أحد الشوارع المصرية.

وأرفقت العروس تعليقًا على الصور التي شاركتها متحدثة عن علاقتها بخطيبها: "فجأة قربنا من بعض جدًا، ولقيت كل حاجة بدعي بيها وبتمناها فيه.. كنت خايفة ومستغربة جدًا، ولكن بمنتهى الحب والطمأنينة اللي في العالم قدر يشيل أي خوف من قلبي".

وتابعت ميرنا، خلال حديثها عن الفنان محمد عطية: "حكايتنا غريبة جدًا وجميلة جدًا، وكل حاجة بتترتب قدامنا بدون مجهود، عشان كل حاجة معاه سلسة وبسيطة ومن غير مجهود، بيحبني أنا زي ما أنا.. وحبيته هو زي ما هو".

"بنتحط دايمًا في مواقف بيبان فيها أد إيه عطية زي ما دايمًا كنت شايفاه"، بهذة العبارة واصلت ميرنا منشورها: " بل وأحلى وأجمل بكتير من اللي كنت شايفاه.. إنت فرحي اللي عاش يا عينيا.. وانت بكرة اللي غيّر فيا".

وكانت نشرت البلوجر إنجي الإنجباوي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الخطوبة، ظهر من خلاله "عطية" و"ميرنا" وهما يرقصان بطريقة مختلفة.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الفيديو: "مبروك"، "بحبكم أوي ما شاء الله مبروك"، "ربنا يسعدكم دايمًا".

ونشرت "ميرنا" عدة مقاطع فيديو على "استوري" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لتوثيق خطبتها، والتي تضمنت مشهدا من قراءة الأسرتين للفاتحة، وارتداء "ميرنا" خاتم الخطوبة و"الشبكة"، والتي علقت عليها قائلة: "لحظات حرجة"، وسط أصوات الزغايد.

ويأتي ذلك بعد وقوع خلاف بينهما منذ عدة أسابيع، إلا أنه انتهى بالصلح في 3 نوفمبر الجاري، ونشر حينها الفنان محمد عطية، جزءا من كلمات أغنية كتبها خصيصها لـ ميرنا الهلباوي، عبر إنستجرام.