وفاء عامر لـ آيتن في عيد ميلادها الـ34: العمر كله في سعادة وهنا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة وفاء عامر، بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة آيتن عامر، الـ34، بمشاركة صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "كل سنةً وانتي طيبة يا تونة، العمر كله في سعادة وهنا إن شاءالله".

ولاقت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، متبادلين التهاني، وكان من أبرزها: "قمر ماشاء الله، كل سنة وهي أحلى وأحلى، إنتو أخوات حلوين أوي، ربنا يحفظك قمر14، مدري هي تشم الورد ولا الَورد يشمها، جميلة الجميلات".

وفاء عامر تتحدث عن علاقتها بشقيقتها آيتن

وكانت تحدثت وفاء، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن عن دور شقيقتها آيتن، في حياتها:"هي بنتي وأختي وصاحبتي وسري، أنا وأختي وأسرتي علاقتنا تشبه مصر، بنحب بعض وإيد في إيد رغم خلافنا".

آيتن عامر تتحدث عن إصابات كورونا

ونشرت الفنانة آيتن عامر، رسالة مبهمة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، عن انتشار أخبار إصابة عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة، بفيروس كورونا.

وكتبت آيتن: "هو ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟"، ليرد عليها الفنان أحمد الشامي: "هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا؟"، مضيفا: "أنا مش فاهم الكمامة مشكلتها إيه؟"، كما علق المخرج مجدي الهواري، قائلا: "حاجة غريبة جدا".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.