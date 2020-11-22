حنان ترك تعود للأضواء وتنشر صورة جديدة على "إنستجرام"

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب، حيث نشرت صورة حديثة لها أمام أحد شواطئ البحر، على موقع "إنستجرام".

وابتعدت حنان ترك عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ما فاجأت جمهورها بحذف كل صورها من "إنستجرام" في أغسطس 2018، دون توضيح أسباب، ثم عادت في أبريل 2019، ونشرت صورا مجمعة لها وهي طفلة وأخرى برفقة والدها، ويتابعها 255 ألف شخص.

بينما لديها نشاط ملحوظ على "تويتر"، وحظرت جمهورها في آخر تغريدة لها من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفتها، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على الفيسبوك باسمي، وأنا غير مسؤولة عنها وعن ما ينشر فيها"، وقامت بنشر رابط حسابها الوحيد الرسمي على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها بصدد التوثيق.

وكررت هذا التنويه مرة أخرى في نوفمبر الجاري، قائلة: "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى، حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجار توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أى شىء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا".