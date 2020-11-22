كريم عبدالعزيز: "مراتي مش نكدية ولو اتعاكست مبقولهاش"

علاقات و مجتمع

قال الفنان كريم عبدالعزيز إن زوجته "هايدي" ليست نكدية، ولكنها مثل أي زوجة مصرية أصيلة، متابعا: "أنا مش نكدي بس مودي"، بسبب المسؤوليات والعمل، لافتا إلى أنها تعمل في مشروع خاص مع أصدقائها يختص بملابس الأطفال والسيدات.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن الزواج استقرار وليس "تكتيفة"، لكن عند الزواج من الفنان فيجب على الزوجة التعامل معه بمنتهى الذكاء، بمعنى "أنا موجودة ومش موجودة لان الفن محتاج حرية"، لافتا إلى أنه لا يطيق العيش بحياة روتينية في الزواج.

وأشار إلى أن خروجاته أصبحت منخفضة للغاية، وتقتصر على مقابلة الأصدقاء في المنزل أو الجلوس في مكتبه أو الذهاب للتصوير، لافتا إلى أن زوجته تثق فيه للغاية، "أكبر شيء للست تكسب فيه ثقة زوجها هو تصرفه في عدم وجودها".

وتابع: "لو اتعاكست مش بروح أقولها، ما هي معايا قاعدة جنبي في العربية، وأي بيت فيه مشاكل، وهايدي هي ميزان البيت".

وتحدث عن ابنته "ملك"، قائلا: "فكرة البنت عند الأب غير الولد خالص، وأول حاجة هعملها لما أشوف حد متقدم لها هصاحبه وآخده ونخرج، الحب محدش يقدر يمنعه أو يوقفه لأنه سُنة الحياة، ومش هفرض عليها شيء، وبنتي صاحبة مامتها أكتر وأنا بتجيلي الأخبار آخر واحد".

وبدأ الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، داخل ديكور بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

وكتب أحمد عبدالله، أحد العاملين في المسلسل، عبر صفحته الشخصية: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم أكشن في الاختيار 2، انتظرونا في رمضان 2021، بإذن الله".

وعلمت "الوطن"، أن أسرة المسلسل قررت العمل مبكرا لينتهي التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

"الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.