كريم عبدالعزيز: زوجتي حب 15 سنة.. وارتاحت لها من أول نظرة

علاقات و مجتمع

قال الفنان كريم عبدالعزيز إنه غيور وحبيب ويميل للملل كثيرا، متابعا: "صعب أقعد في مكان مدة طويلة، عشان كدة مراتي لها الجنة"، لافتا إلى أنه تزوج وهو يبلغ من العمر 27 عاما فقط بهدف البحث عن الاستقرار، خاصة أنه يحب البيت وتكوين أسرة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن الزواج شيء ليس سهلا ويعتبر مشروعا اجتماعيا يحتاج لمجهود بين الطرفين، لافتا إلى أن زواجه في سن الثلاثين يختلف عما سبقه بأنه بات أكثر نضاجة، وأدرك معنى البيت بشكل أكبر.

وروى تفاصيل ارتباطه بزوجته "هايدي"، قائلا إن والدها صديق والده منذ زمن بعيد، وخلال جلسة عائلية تقابل معها، "مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة بس فيه حاجة اسمها راحة من أول نظرة"، لافتا إلى أن ارتباطه بها ليس زواج صالونات "متجوزتش من ترشيح عائلة".

وأشار إلى أنه يحب المرأة الذكية، والجمال بالنسبة له ليس "نمبر وان"، لافتا إلى أنه طريقة استيعاب زوجته "هايدي" خلال المقابلة الأولى لهما كانت أكثر شيء جذبته لها، خاصة أنها كانت في سن 20 عاما فقط، والفارق بيننا 11 عاما.

وتابع: "مراتي هي حب حياتي وعمري وفاهمة شغلي جدا ومحللة ومثقفة وقارئة وناقدة جيدة جدا 15 سنة مؤبد، كل يوم بقولها تخيلي يا هايدي بقالنا 15 سنة متجوزين إيه العظمة دي؟"، لافتا إلى أن الحياة صعبة وتربية الأولاد ليست سهلة كما أنه من الصعب على السيدات استيعاب مهنة التمثيل، وأن تكون لها طابع خاص، بحيث تكون واعية وذكية وتستوعب حياته، "لو عملت مشهد عاطفي مراتي مش هتنزلني، هتقولي رايح تعمل إيه؟".

وأوضح أن زوجته غيورة للغاية، ولا يوجد زوجة لا تغير على زوجها، ولكن ليست الغيرة التي تؤذيه في عمله، "مقدرش أعيش مع ست باردة مش غيورة"، لافتا إلى أنها كانت تحاول تغيير عصبيته وشعوره بالملل لكنها لم تنجح.