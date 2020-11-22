مزينة بذهب خالص وعليها اسمها.. فنانة بحرينية تفوز بأغلى صابونة في العالم

علاقات و مجتمع

حصلت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، على أغلى صابونة في العالم مؤخرًا أثناء زيارتها إلى قرية بدر حسون البيئة في شمال لبنان.

وظهرت الفنانة الخليجية في مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهي تستلم الصابونة المزينة بالذهب الخالص المحفور باسمها لتكون بذلك الصابونة الأغلى سعرا في العالم ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أمير حسون، مدير التسويق والعلاقات العامة بقرية "بدر حسون" البيئية، حصول القرية على جائزة جينيس لأغلى صابونة في العالم في شهر يونيو الماضي والتي وصل سعرها إلى 2800 دولار أمريكي.

وذكرت وكالة "النشرة" نقلًا عن مدير التسويق بالقرية، أن "الصابونة تحتوي على 17 جرام من ​الذهب​ الصافي عيار 24، وعدد من جرامات من بودرة ألماس، إلى جانب المكونات الطبيعية من ​زيت الزيتون​ النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح.

وأكدت الوكالة أنه يجري حاليًا العمل على افتتاح منتجع صحي داخل القرية وتحديدا في قلب الوادي، الذي يعيد محبيه إلى الحياة الطبيعية التي كان يعيشها الأجداد قديما، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر استخدام الحمير كوسيلة للنقل.

أما بالنسبة للأشخاص الوافدين إلى المنتجع الصحي فسيقيمون في خيم وليس في غرف، كما سيتم افتتاح مطعم صحي يقدم طعاماً عضوياً من مزارع القرية للزوار الذين سيأتون من كل مكان للاستجمام.

يذكر أن قرية "بدر حسون" الواقعة شمالي لبنان، تصنع مختلف أنواع الصابون العطري والعلاجي والزيوت وأعشاب "ديتوكس" لإزالة السموم من الجسم وتنحيفه، وصولاً إلى الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة، وجميعها صناعات محلية بامتياز منتجة من قلب الطبيعة لا يتدخل في تركيبتها أي مواد كميائية.