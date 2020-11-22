تحمي من كورونا وتزيد التركيز.. كل ما تريد معرفته عن فوائد البليلة

صحة

مذاق مميز تتمتع به حلوى البليلة، التي تحظى بشعبية كبيرة، التي يزداد الإقبال عليها في فصل الشتاء، للاستفادة من عناصرها الغذائية.

ومن أبرز فوائد البليلة، أنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد سكان العالم، والذي يعرف علميا بـ"2019-CoV" أو كورونا المستجد، وتبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

ويساهم تناول البليلة في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بـ"الفيروس المميت"، وفقا لما قاله الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc".

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "daily medical" الطبي فوائد صحية لتلك الحلوي، من بينها.

زيادة التركيز

تحتوى البليلة على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على زيادة التركيز لاحتوائها على اللبن والزبيب لذلك يجب الحرص على تناولها في وجبة الإفطار.

بناء العضلات

تساعد البروتينات في القمح على الحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، لا سيما نوع البروتينات المتواجد في البليلة.

أمراض القلب

يساعد تناول البليلة في الحماية من أمراض القلب، كما انها تمنع ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

من فوائد تناول البليلة في وجبة الإفطار الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون.

وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لربات البيوت لإعداد البليلة في المنزل.

مقادير البليلة

قمح مسلوق نصف سلقة.

سكر.

لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

طريقة عمل البليلة

-اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط، ثم صفيها واتركيها تبرد.

-سخني اللبن، وحليه بالسكر مع القرفة والفانيلا.

-أضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها حتى تكتمل النضج.